Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο, Πέμπτη, από την κλινική όπου νοσηλεύεται και να επιστρέψει στο κελί του, προκειμένου να εκτίσει την ποινή κάθειρξης 27 ετών που του επιβλήθηκε για την απόπειρα πραξικοπήματος, σύμφωνα με ανακοίνωση των θεραπόντων ιατρών του.

Ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος εισήχθη στις 24 Δεκέμβριου στην ιδιωτική κλινική DF Star της Βραζιλίας και ανήμερα τα Χριστούγεννα χειρουργήθηκε για βουβωνοκήλη.

«Όλα πάνε καλά μετεγχειρητικά, επομένως προβλέπουμε ότι θα βγει αύριο» Πέμπτη, είπε ο χειρουργός Κλαούντιο Μπιρολίνι, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Μπολσονάρου, 70 ετών, υποφέρει από τις συνέπειες της επίθεσης που δέχτηκε το 2018, όταν ένας άνδρας τον μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης. Τα επόμενα χρόνια υποβλήθηκε σε πολλές σοβαρές επεμβάσεις.

Τον Σεπτέμβριο το Ανώτατο Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 απέναντι στον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Τις τελευταίες ημέρες ο Μπολσονάρου υποβλήθηκε επίσης σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις επίμονου λόξιγκα από τις οποίες υποφέρει εδώ και μήνες. Ο γιατρός Μπιρολίνι διευκρίνισε ότι οι επεμβάσεις στο φρενικό νεύρο, που ελέγχει το διάφραγμα, μείωσαν την ένταση των κρίσεων, αλλά δεν τις σταμάτησαν τελείως. Ο καρδιολόγος του, ο Μπραζίλ Καϊάντο, υπογράμμισε ότι η ψυχολογική κατάστασή του επιδεινώνεται σημαντικά όταν αντιμετωπίζει αυτές τις παρατεταμένες κρίσεις.

Οι συνήγοροι του Μπολσονάρου ζητούν να εκτίσει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό, επικαλούμενοι την κατάσταση της υγείας του, δεδομένου ότι πρόσφατα διαγνώστηκε και με καρκίνο του δέρματος.

