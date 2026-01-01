Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 50 τραυματίστηκαν έπειτα από ουκρανικό πλήγμα με drone που έπληξε ξενοδοχείο και καφέ στη Χερσώνα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τον Βλαντίμιρ Σάλντο, διορισμένο από τη Μόσχα κυβερνήτη της περιοχής στη νότια Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Σάλντο διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα.

skai.gr