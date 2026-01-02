Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα εκρηκτική δραστηριότητα στο ηφαίστειο Αίτνα στη Σικελία, με εντυπωσιακή ροή λάβας να κατευθύνεται προς το εσωτερικό της κοιλάδας Βάλε ντελ Μπόβε, σύμφωνα με το Ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV).

Η δραστηριότητα του ηφαιστείου ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, όταν παρατηρήθηκε εκροή λάβας από άνοιγμα σε υψόμετρο περίπου 2.000–2.100 μέτρων. Η λάβα προχωράει προς τα χαμηλότερα τμήματα της κοιλάδας, φτάνοντας έως τα 1.500 μέτρα υψόμετρο, μέσα στη φυσική λεκάνη της Valle del Bove.

🔥 Le prime spettacolari immagini della nuova eruzione effusiva in corso a quota 2.000 metri all'interno della Valle del Bove dell'#Etna! La colata di lava ha raggiunto quota 1.500 m e al momento non minaccia alcuna area abitata. Video di Emilio Messina

Οι πρώτες εικόνες από τη νέα έκρηξη δείχνουν τη λάβα να κινείται αργά και ελεγχόμενα μέσα στην κοιλάδα, η οποία λειτουργεί ως φυσικό «φράγμα» για την προστασία των κατοικημένων περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, προβλήματα στις υποδομές ή κινδύνοι για τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και οι επιστήμονες συνεχίζουν την παρακολούθηση για τυχόν αλλαγές στην ένταση ή την κατεύθυνση της ροής της λάβας.

