Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά ακόμη τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Βραζιλία, έπειτα από μετωπική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε ομοσπονδιακό αυτοκινητόδρομο στο νοτιότερο κρατίδιο της χώρας, το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, περίπου στις 11:30 το πρωί τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 16:30 ώρα Κύπρου.

Μέρος του φορτίου άμμου του φορτηγού κατέληξε μέσα στο λεωφορείο ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αναφέρει το Reuters, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των διασωστών στο όχημα, καθώς τα θύματα ήταν θαμμένα, ανέφερε η αστυνομία.

protothema.gr