Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή (2/1) στις ιταλικές Άλπεις, έπειτα από χιονοστιβάδες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των υπηρεσιών διάσωσης.

Το μεσημέρι, χιονοστιβάδα παρέσυρε δύο σκιέρ στην κοιλάδα Μάιρα, στην περιοχή του Πεδεμοντίου, κοντά στα γαλλικά σύνορα, σε υψόμετρο 2.300 μέτρων. Οι δύο σκιέρ απεγκλωβίστηκαν από άλλους παρευρισκόμενους, ωστόσο η μία εξ αυτών, υπήκοος Γερμανίας, είχε ήδη καταλήξει κατά την άφιξη του ελικοπτέρου διάσωσης.

Γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 στην Κύπρο), λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, στο Μπόμπιο Πέλιτσε (κοντά στο Τορίνο), ένας Γάλλος σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα. Συσκευή εντοπισμού (GPS) σήμανε συναγερμό και ένας Γάλλος που έκανε σκι μαζί του έφθασε σε ορεινό καταφύγιο και ζήτησε βοήθεια. Ωστόσο, μέχρι να φθάσουν οι διασώστες, ο άτυχος σκιέρ είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε επίσης ότι ένας 50χρονος Ιταλός σκοτώθηκε το πρωί εξαιτίας χιονοστιβάδας σε βουνοπλαγιά της περιφέρειας Βένετο, όπου έκανε πεζοπορία μαζί με φίλο του.

Ο συνδυασμός έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων είχε αυξήσει τις τελευταίες ημέρες τον κίνδυνο χιονοστιβάδων στις ιταλικές Άλπεις, με τις αρχές να απευθύνουν εκκλήσεις σε παράτολμους σκιέρ και πεζοπόρους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

