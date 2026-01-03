Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας, η αντιπρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ ορίστηκε για να αντικαταστήσει τον Νικολάς Μαδούρο, είπε ότι η Βενεζουέλα «δεν θα γίνει ποτέ αποικία» κανενός έθνους.

Πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα είναι ανοιχτή σε μια σχέση σεβασμού με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά μόνο εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, έκανε έκκληση για την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του.

Είπε ότι ο συλληφθείς πρόεδρος ήταν ο «μοναδικός» πρόεδρος της Βενεζουέλας.

#ATENCIÓN | Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro: “El pueblo venezolano está indignado por el secuestro ilegal e ilegitimo del presidente y de la primera dama. Se activa toda Venezuela. Hay un solo presidente en este país que… pic.twitter.com/2n3O29OlXs — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 3, 2026

Ο Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ροντρίγκεζ είχε πει στον Μάρκο Ρούμπιο ότι ήταν «πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να κάνουμε τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα κυβερνήσουν τη χώρα.

