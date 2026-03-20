Ο Βενεζουελάνος μεγιστάνας του πετρελαίου Βίλμερ Ρουπέρτι συνελήφθη χθες Πέμπτη από τις αρχές της χώρας του ανέφεραν σήμερα οι νομικοί εκπρόσωποί του.

Σύμφωνα με τη νομική εταιρεία Winston & Strawn και τα όσα είπε στο πρακτορείο Reuters, ζητήθηκε από τον Ρουπέρτι να παραστεί σε μια συνάντηση με αστυνομικούς περίπου στις 13.00 της Πέμπτης στην οποία και συνελήφθη μαζί με τους σωματοφύλακές που στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, όμως ο ίδιος ο Ρουπέρτι παρέμενε και σήμερα υπό κράτηση. Μέχρι αυτή την ώρα οι αρχές δεν έδωσαν καμία εξήγηση για τη σύλληψή του. «Ανησυχούμε για την υγεία του», επισήμανε η εταιρεία.

Προς το παρόν ο λόγος για τον οποίο οι αρχές της Βενεζουέλας συνέλαβαν τον Ρουπέρτι δεν είναι ακόμα σαφής ενώ το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του πρακτορείου για κάποιο σχόλιο.

Ποιος είναι ο Βίλμερ Ρουπέρτι

Ο Βίλμερ Ρουπέρτι, είναι πλοιοκτήτης και μεγιστάνας του πετρελαίου, με στενούς δεσμούς με τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Βενεζουέλας. Έγινε γνωστός αφού βοήθησε στη μεταφορά πετρελαίου στη χώρα του κατά τη διάρκεια της απεργίας του 2002-3 στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, επισφραγίζοντας με τον τρόπο αυτό τους στενούς δεσμούς του με τον τότε πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία του, η Maroil Trading, που εδρεύει στη Γενεύη, έγινε βασικός εξαγωγέας πετρελαϊκού οπτάνθρακα (ένα στερεό, πλούσιο σε άνθρακα υποπροϊόν της διύλισης αργού πετρελαίου) από τη Βενεζουέλα, με βάση μια σύμβαση που υπέγραψε με την PDVSA, αν και αργότερα αυτή η συνεργασία κλονίστηκε, με αφορμή διαφωνίες για τις πληρωμές και τους όρους του συμβολαίου. Το 2023 το Reuters μετέδωσε ότι η PDVSA είχε αναστείλει τις παραδόσεις στη Maroil.

