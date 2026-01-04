Σοκ προκαλεί στη διεθνή κοινότητα η φονική πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ La Constellation, στο ελβετικό χειμερινό θέρετρο Κραν Μοντανά. Ο απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται σε 40 νεκρούς και περισσότερους από 115 τραυματίες.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες νεαρών που μίλησαν στο Reuters, καθώς βρίσκονταν μέσα στο κέντρο διασκέδασης τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά. Όπως περιγράφουν, πολλοί από αυτούς εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του καταστήματος, όπου φέρεται να καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων και τραυματισμών, κάνοντας λόγο για συνθήκες ασφυξίας.

Crans-Montana, il nuovo video straziante, le urla e il fuoco che blocca le persone in fuga: «Nessuna via d'uscita, una carneficina»#Crans_Montana pic.twitter.com/ZQEj0sToCq January 2, 2026

«Νομίζαμε ότι ήταν αστείο, ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό», είπε ένας 17χρονος που βρισκόταν στο υπόγειο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όμως, ο χώρος γέμισε πυκνό μαύρο καπνό και ξέσπασε πανικός. «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε», περιέγραψε.

«Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα», λέει μια 19χρονη κοπέλα. «Ήταν ο απόλυτος πανικός. Ξαφνικά, άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν και να ποδοπατούν ο ένας τον άλλον. Υπήρξε πάρα πολύς κόσμος και μια πολύ μικρή έξοδος για να μπορέσει κανείς να ξεφύγει», προσθέτει η ίδια.

«Είδα μια φίλη μου, και μετά είδαμε τη φωτιά, και ξαναπήγαμε κατευθείαν πάνω», δήλωσε μια άλλη νεαρή που κατάφερε τελευταία στιγμή να ξεφύγει. «Τα πρώτα σκαλιά είναι αρκετά εύκολα να τα περάσει κανείς, αφού είναι φαρδιά», είπε. «Αλλά μετά από αυτό, υπάρχει η μικρή πόρτα όπου όλοι έσπρωχναν, και έτσι όλοι πέσαμε. Ήμασταν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Κάποιοι καιγόντουσαν, και κάποιοι ήταν νεκροί δίπλα μας», είπε χαρακτηριστικά.

🔥 Crans-Montana : Pendant que le feu gagne du terrain, certains restent figés derrière leur écran, à filmer comme si le danger était un spectacle.

Surréaliste. pic.twitter.com/QlubeDKJSa January 2, 2026

Ένας 22χρονος θαμώνας είπε ότι είδε διπλά του ανθρώπους καμένους, χωρίς μαλλιά και ρούχα από τις φλόγες.

Μάλιστα, κάποιοι επισήμαναν ότι πολλοί ήταν αυτοί που σώθηκαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, καθώς λόγω του ότι το μαγαζί ήταν πλήρες δεν μπόρεσαν να βρουν τραπέζι χωρίς να έχουν κάνει κράτηση και έφυγαν.

Γλίτωσαν γιατί δεν είχαν κλείσει τραπέζι

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι άλλοι μάρτυρες δήλωσαν ότι ήταν και την προηγούμενη ημέρα στο μαγαζί και πάλι σερβιτόρες έκαναν το συγκεκριμένο νούμερο με τις σαμπάνιες και τα βεγγαλικά, χωρίς όμως να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κραν Μοντανά, λίγο πριν πιάσει φωτιά η οροφή του υπογείου, μέλος του προσωπικού εμφανίστηκε κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνικά «συντριβάνια». Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει νεαρό να προσπαθεί να σβήσει τις πρώτες φλόγες με το μπλουζάκι του, ενώ η μουσική συνεχίζει να παίζει και αρκετοί τραβούν βίντεο αντί να απομακρυνθούν.

Another video of the Crans-Montana fire has emerged



Dear parents, please, I beg you



Beyond safety measures and pirate owners



Teach your children one thing



When faced with fire, drop the damn phone and run!!!



Periodpic.twitter.com/1kcwCnwqdV — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 2, 2026

Οι αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν τα πυροτεχνικά ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης τα υλικά ηχομόνωσης του υπογείου, οι διαδρομές διαφυγής, τα συστήματα πυρόσβεσης και ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν μέσα. Οι δύο διαχειριστές του μπαρ ερευνώνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Δημοφιλές στέκι στους ντόπιους

Το μπαρ, γνωστό στους ντόπιους ως «Le Constel», ήταν δημοφιλές στέκι για νεαρούς και φοιτητές, ενώ τη μοιραία νύχτα υπήρχε μεγάλη προσέλευση. Πολλοί περιέγραψαν μία μόνο σκάλα από το υπόγειο προς την κλειστή βεράντα και μια μικρή πόρτα, όπου εγκλωβίστηκαν άνθρωποι από τους δύο ορόφους.

Ειδικοί σε θέματα πυρασφάλειας μιλούν για κλασικό σενάριο «flashover» — όταν εύφλεκτα υλικά σε κλειστό χώρο αναφλέγονται σχεδόν ταυτόχρονα, προκαλώντας εκρηκτική εξάπλωση της φωτιάς. «Οι φωτιές αναζητούν οξυγόνο· γι’ αυτό πολλοί περιέγραψαν έκρηξη», εξήγησε σύμβουλος πυρασφάλειας.

Οι διασώστες έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά, όμως για πολλούς ήταν ήδη αργά. Η ταυτοποίηση των θυμάτων αναμένεται να διαρκέσει ημέρες λόγω της σφοδρότητας της πυρκαγιάς, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποδοθούν ευθύνες και να διευκρινιστούν τα αίτια της τραγωδίας.

Υπό έρευνα οι ιδιοκτήτες

Όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές Αρχές, ελέγχονται για ενδεχόμενες ευθύνες που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες ασφάλειας και λειτουργίας του καταστήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν πώς και γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε με τόσο μεγάλη ταχύτητα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο.

Οι ελβετικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

protothema.gr