Το αεροδρόμιο Μπέργκαμο Όριο αλ Σέριο, βασικός κόμβος της Ryanair για πτήσεις προς το Μιλάνο, ανέστειλε το βράδυ του Σαββάτου τη λειτουργία του λόγω τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα καθοδήγησης προσγείωσης σε συνδυασμό με κακή ορατότητα. Η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να παραμείνουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η SACBO, η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου, ανακοίνωσε ότι το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Παρά ταύτα, η διοίκηση προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων.

Το περιστατικό οδήγησε στην ακύρωση 26 πτήσεων αναχώρησης, με 6 να εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια και 7 να έχουν προγραμματιστεί εκ νέου να αναχωρήσουν σήμερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, με εικόνες να δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα και σε ζώνες ελέγχου αποσκευών.

Η Corriere della Sera τόνισε ότι περίπου στις 19:00 ώρα Κύπρου χθες διεκόπησαν οι πρώτες πτήσεις λόγω του προβλήματος.

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις πτήσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου δείχνουν μια μακρά λίστα με πτήσεις κυρίως της Ryanair με καθυστέρηση αναχώρησης, αν και αρκετές είχαν αναχωρήσει σήμερα το πρωί.

