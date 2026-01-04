Το γεγονός ότι «η απόπειρα κυβερνητικού ελέγχου της Βενεζουέλας» από τις ΗΠΑ «είναι ασυμβίβαστη με το διεθνές δίκαιο» επισημαίνουν σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν την Κυριακή (4/1) οι κυβερνήσεις της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Χιλής, της Κολομβίας, του Μεξικού και της Ουρουγουάης.

Με αφορμή όπως λένε «τη σοβαρότητα των γεγονότων στη Βενεζουέλα» καταγγέλλουν πως οι ενέργειες των ΗΠΑ «αποτελούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την ειρήνη και την περιφερειακή ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό».

Απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνήσουν» τη Βενεζουέλα και θα επιβλέπουν την παραγωγή πετρελαίου, οι έξι κυβερνήσεις εκφράζουν επίσης την ανησυχία για «οποιαδήποτε προσπάθεια κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοποίησης φυσικών ή στρατηγικών πόρων» μετέδωσε η εφημερίδα Guardian.

Αναλυτικά η δήλωση

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία και την απόρριψή μας για τις στρατιωτικές ενέργειες που διεξάγονται μονομερώς στο έδαφος της Βενεζουέλας, οι οποίες παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, ιδίως την απαγόρευση της χρήσης και της απειλής βίας, και τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την ειρήνη και την περιφερειακή ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό.

Επαναλαμβάνουμε ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πρέπει να επιλυθεί αποκλειστικά με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου, διαπραγματεύσεων και σεβασμού της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας σε όλες τις εκφράσεις της, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επαναβεβαιώνουμε ότι μόνο μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία, με επικεφαλής τους Βενεζουελάνους, μπορεί να οδηγήσει σε μια δημοκρατική και βιώσιμη λύση που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Επιβεβαιώνουμε τον χαρακτήρα της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως ζώνης ειρήνης, βασισμένης στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική επίλυση των διαφορών και τη μη παρέμβαση, και ζητούμε περιφερειακή ενότητα, πέρα ​​από τις πολιτικές διαφορές, απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα. Καλούμε επίσης τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τα κράτη μέλη των σχετικών πολυμερών μηχανισμών να χρησιμοποιήσουν τις καλές τους υπηρεσίες για να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και στη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας σχετικά με οποιαδήποτε απόπειρα κυβερνητικού ελέγχου, διοίκησης ή εξωτερικής ιδιοποίησης φυσικών ή στρατηγικών πόρων, η οποία είναι ασυμβίβαστη με το διεθνές δίκαιο και απειλεί την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της περιοχής.

