Απειλές κατά της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο αν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic.

«Η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τηλεφωνικά στο περιοδικό.

«Η Βενεζουέλα είναι χρεοκοπημένη. Η χώρα αυτή είναι μια καταστροφή από κάθε άποψη», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη μελλοντική πολιτική διαχείριση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι η «ανασυγκρότηση και η αλλαγή καθεστώτος αξίζουν καλύτερα από ό,τι υπάρχει σήμερα στη Βενεζουέλα. Δεν μπορεί να είναι χειρότερα», τόνισε.

Λίγο νωρίτερα, ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ.

Ο στρατηγός Παντρίνο επικαλέστηκε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει την εξουσία για 90 ημέρες.

Στην τηλεοπτική του δήλωση, ο Παντρίνο υποστήριξε την ανακήρυξη της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την κυριαρχία της.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αξιωματούχους της Βενεζουέλας «εάν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί τα μέσα πίεσης στη χώρα, ειδικότερα το εμπάργκο πετρελαίου.

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ. Ωστόσο εκείνη απάντησε λίγο αργότερα ότι η κυβέρνηση στο Καράκας είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τη Βενεζουέλα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος που αποτελεί μέρος της Δανίας, η οποία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν η αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας θα μπορούσε να είναι ένας δείκτης για το μέλλον του νησιού.

