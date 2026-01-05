Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης με την Ουάσινγκτον, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι το Καράκας επιδιώκει μια ισορροπημένη και βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες μετά την αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

«Θεωρούμε προτεραιότητά μας να προχωρήσουμε προς διεθνή σχέση που θα είναι ισορροπημένη και θα διέπεται από σεβασμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βενεζουέλα», θα είναι βασισμένη στις αρχές της «κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμειξης», ανέφερε η Ροντρίγκες σε μήνυμά της σε κοινωνικά δίκτυα.

«Προσκαλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας, προσανατολισμένη στην κοινή ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Η Ροντρίγκες, που ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας το βράδυ του Σαββάτου, συγκάλεσε χθες Κυριακή το πρώτο της υπουργικό συμβούλιο μετά τη σύλαψη του Μαδούρο, του οποίου ήταν ως προχθές αντιπρόεδρος, από τον αμερικανικό στρατό.

Σε πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση VTV εικονίζεται η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μεγάλο οβάλ τραπέζι στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες πλαισιωμένη από τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και άλλους αξιωματούχους που υπηρετούσαν ήδη επί Μαδούρο.

