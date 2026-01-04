Η σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο εμφανίστηκε σκυθρωπή στις πρώτες φωτογραφίες της μετά τη σύλληψή της, από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Ο ισχυρός άνδρας της Βενεζουέλας έκανε σήμα με τον αντίχειρα ψηλά και το σύμβολο της ειρήνης, καθώς εκείνος και η Σίλια Φλόρες οδηγήθηκαν με χειροπέδες και υπό αυστηρή φρούρηση έξω από τη βάση της Εθνοφρουράς Αεροπορίας Stewart, στη Νέα Υόρκη.

Ήταν η πρώτη φορά που η Φλόρες, η οποία παντρεύτηκε τον Μαδούρο το 2013, εμφανίστηκε δημόσια μετά τη σύλληψή της μαζί του από άνδρες της αμερικανικής Delta Force, το βράδυ της Παρασκευής.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τη Φλόρες τυλιγμένη με ένα φούτερ με κουκούλα, με τα χέρια της σφιχτά ενωμένα μπροστά στο στήθος της, ενώ ένοπλοι πράκτορες την περιέβαλλαν στον διάδρομο προσγείωσης.

🔴 Así fue la llegada de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores al cuartel de la DEA en Nueva York.



"Happy new year", dice Maduro al caminar por el sitio, mostrando incomodidad en una pierna.

Δεν έκανε καμία χειρονομία ούτε έδειξε κάποιο συναίσθημα καθώς μεταφερόταν σε ασφαλή χώρο μετά την άφιξή της.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Κράτησης Metropolitan στο Μπρούκλιν, όπου αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία.

Οι εικόνες αποτυπώνουν τη πτώση της γυναίκας που επί χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στο εσωτερικό του αυταρχικού συστήματος της Βενεζουέλας.

Ποια είναι η Σίλια Φλόρες, η σύζυγος του Μαδούρο

Πριν από τον γάμο της με τον Μαδούρο, είχε διατελέσει πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και μία από τις βασικές ρυθμιστικές δυνάμεις της εξουσίας σε μια χώρα 31 εκατ. κατοίκων.

Η Φλόρες γνώρισε τον Μαδούρο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν και οι δύο ήταν παντρεμένοι. Οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν καθώς εργάζονταν στον στενό κύκλο του Ούγκο Τσάβες, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα που τον οδήγησε στη φυλακή. Σύντομα συνδέθηκαν ερωτικά αλλά και πολιτικά.

Με την πάροδο των χρόνων, ο δεσμός τους ισχυροποιήθηκε καθώς ανέβαιναν στις τάξεις του σοσιαλιστικού κινήματος της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να χωρίσουν από τους τότε συζύγους τους και να γίνουν σύντροφοι ζωής.

Έζησαν μαζί για δύο δεκαετίες χωρίς να παντρευτούν, μια επιλογή που οι σύμμαχοί τους παρουσίαζαν ως ιδεολογική, ενώ οι επικριτές τους τη θεωρούσαν υπολογισμένη. Ο Μαδούρο έκανε τελικά τη σχέση τους επίσημη τον Ιούλιο του 2013, μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας, ανακοινώνοντας ότι το ζευγάρι είχε παντρευτεί διακριτικά σε μια μικρή οικογενειακή τελετή, «νομιμοποιώντας κάτι που ήδη υπήρχε».

Ο γάμος παγίωσε τον ρόλο της Φλόρες όχι μόνο ως συζύγου του Μαδούρο, αλλά και ως της πιο στενής του έμπιστης και πολιτικής συμμάχου.

Συχνά αποκαλούμενη «Πρώτη Μαχήτρια» του καθεστώτος, ασκούσε επιρροή πολύ πέρα από οποιονδήποτε τυπικό ρόλο πρώτης κυρίας, συμβουλεύοντας τον Μαδούρο σε νομικά και πολιτικά ζητήματα, καθώς η Βενεζουέλα βυθιζόταν ολοένα και περισσότερο στην κρίση.

Στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, η Φλόρες θεωρούνταν από επικριτές και αναλυτές ως η πραγματική δύναμη πίσω από τον Μαδούρο, μια πιο διορατική και τρομακτική πολιτική παίκτρια από τον σύζυγό της, ο οποίος συχνά λειτουργούσε ως το δημόσιο πρόσωπο του καθεστώτος.

Πρώην αξιωματούχοι και αναλυτές την περιέγραφαν ως μια μυστικοπαθή και αδίστακτη πολιτική στρατηγό, καθώς και ως την κύρια σύμβουλο του Μαδούρο σε νομικά και πολιτικά ζητήματα.

Ασκούσε άμεση θεσμική εξουσία τόσο ως πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης όσο και αργότερα ως γενική εισαγγελέας, θέσεις που της παρείχαν επιρροή στη νομοθεσία, στις διώξεις και στους δικαστικούς διορισμούς.

Κατά την άνοδό της, η Φλόρες κατηγορήθηκε ότι στελέχωσε κρατικές υπηρεσίες με συγγενείς και πιστούς συνεργάτες, κατηγορίες που ενίσχυσαν τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποιούσε τον κρατικό μηχανισμό για να εδραιώσει το καθεστώς και να προστατεύσει τον στενό του κύκλο.

