Τη σαφή διαφωνία της Γαλλία με τον τρόπο που επέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εξέφρασε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν υποστηρίζεται ούτε εγκρίνεται από το Παρίσι, όπως ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι ο Νικολάς Μαδούρο ήταν «δικτάτορας» και ότι απομάκρυνσή του «είναι καλή είδηση για τους Βενεζουελάνους», πρόσθεσε η Μοντ Μπρεζόν στους δημοσιογράφους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επικρίθηκε, κυρίως από τη γαλλική αριστερά, για την πρώτη του αντίδραση που δεν σχολίαζε τις μεθόδους της Ουάσινγκτον.

