Οι ρωσικές αρχές απηύθυναν ηχηρό διάβημα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας την άμεση επιστροφή των Ρώσων μελών του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου που κατέλαβαν οι αμερικανικές δυνάμεις στον Βόρειο Ατλαντικό.

Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ανακοίνωσε ότι, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, υπάρχουν Ρώσοι υπήκοοι μεταξύ του πληρώματος και απαίτησε από τις ΗΠΑ να τους εξασφαλίσουν ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση, να σεβαστούν αυστηρά τα δικαιώματά τους και να μην εμποδίσουν την ταχεία επιστροφή τους στη πατρίδα.

Η ανακοίνωση που μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS δεν ανέφερε πόσοι ακριβώς Ρώσοι υπήκοοι βρίσκονταν στο πλοίο ούτε άλλα συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα ή την κατάσταση του πληρώματος.

Η Ρωσία έχει επίσης εκφράσει έντονη διαμαρτυρία για τη χρήση δύναμης και τη νομική βάση της κατάσχεσης, επικαλούμενη το Διεθνές Δίκαιο για την Ελευθερία Της Ναυσιπλοΐας και υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση παραβίασε τα ύδατα ανοικτής θάλασσας όπου δεν υπάρχει κυριαρχικό δικαίωμα κράτους.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, έχουν υπερασπιστεί την ενέργειά τους ως μέρος της επιβολής κυρώσεων και του αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων που θεωρούνται ύποπτα για παράνομες μεταφορές πετρελαίου, ιδίως σε σχέση με τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο ευρύτερων γεωπολιτικών εντάσεων και διεθνών κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε ορισμένες χώρες και οντότητες.

