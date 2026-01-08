Η Δανία επιβεβαίωσε ότι η στρατιωτική διαταγή του 1952, η οποία προβλέπει άμεση ένοπλη εμπλοκή χωρίς αναμονή πολιτικής εντολής σε περίπτωση επίθεσης, παραμένει σε πλήρη ισχύ και εφαρμόζεται κανονικά στη Γροιλανδία.

Το υπουργείο Άμυνας της Δανίας, απαντώντας σε δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε από τις πρόσφατες αμερικανικές δηλώσεις για τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας, διευκρίνισε ότι η διαταγή της 6ης Μαρτίου 1952 παραμένει νομικά δεσμευτική. Βάσει αυτής, οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας, οφείλουν να ανοίξουν πυρ και να αντισταθούν άμεσα σε κάθε ένοπλη επίθεση, ανεξαρτήτως της ταυτότητας του επιτιθέμενου, χωρίς να αναμένουν πολιτική ή διοικητική έγκριση.

Η επιβεβαίωση επανασυνδέει ένα νομικό πλαίσιο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου με τη σύγχρονη γεωπολιτική αντιπαράθεση στην Αρκτική, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων που αγγίζουν ζητήματα συμμαχιών, κυριαρχίας και ασφάλειας. Η Γροιλανδία, ως μέρος του Βασιλείου της Δανίας, υπάγεται πλήρως στο δανικό αμυντικό δίκαιο και καλύπτεται από πάγιες πολεμικές οδηγίες που ενεργοποιούνται αυτομάτως με την έναρξη εχθροπραξιών.

Η εντολή του 1952 υιοθετήθηκε ως άμεσο δίδαγμα από τη γερμανική αιφνιδιαστική εισβολή στη Δανία το 1940, όταν η χώρα κατελήφθη προτού εκδοθούν σαφείς πολιτικές ή στρατιωτικές οδηγίες αντίστασης. Στόχος ήταν να αποκλειστεί στο μέλλον κάθε ενδεχόμενο παράλυσης των ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση αιφνιδιαστικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαταγής, οι δυνάμεις που δέχονται επίθεση υποχρεούνται να αντιδράσουν αμέσως, ακόμη και αν δεν έχει κηρυχθεί επίσημα κατάσταση πολέμου ή αν οι επικοινωνίες με την πολιτική ηγεσία έχουν διακοπεί. Παράλληλα, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο παραπλανητικών εντολών ή ψευδών μηνυμάτων από τον επιτιθέμενο και ορίζει ότι διαταγές παύσης αντίστασης ή κινητοποίησης δεν πρέπει να εκτελούνται αν δεν έχει διασφαλιστεί πλήρως η νομιμότητά τους. Μονάδες που δρουν απομονωμένες καλούνται να καθυστερούν την προέλαση του αντιπάλου, να προκαλούν απώλειες και να επιδιώκουν σύνδεση με συμμαχικές δυνάμεις.

Η αναβίωση του ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη διαταγή συνδέεται άμεσα με δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τη Γροιλανδία κρίσιμης σημασίας για την αμερικανική εθνική ασφάλεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικών μέσων. Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε Κοπεγχάγη και Νουούκ, με τις αρχές να επαναλαμβάνουν ότι το καθεστώς της Γροιλανδίας δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς.

Παράλληλα, η Δανία υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη εκτεταμένη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, μέσω της βάσης Pituffik Space Force Base, η οποία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην έγκαιρη προειδοποίηση πυραύλων και στην επιτήρηση της Αρκτικής. Σύμφωνα με την Κοπεγχάγη, το υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασίας επιτρέπει την κάλυψη των αμερικανικών αμυντικών αναγκών χωρίς μεταβολές στην κυριαρχία ή τη διακυβέρνηση της νήσου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυβερνήσεις εξέφρασαν στήριξη στη δανική και γροιλανδική κυριαρχία, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις αρχές του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διακριτικός συντονισμός για ενδεχόμενα σενάρια, σε μια προσπάθεια αποτροπής κλιμάκωσης που θα δοκίμαζε τη συνοχή της Συμμαχίας.

