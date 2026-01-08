Συναγερμό ασφαλείας εξέδωσε η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο «σημαντικής αεροπορικής επίθεσης» στην Ουκρανία, η οποία ενδέχεται να σημειωθεί οποιαδήποτε στιγμή τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αμερικανική πρεσβεία έχει λάβει πληροφορίες που εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Όπως τονίζεται, οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να είναι προετοιμασμένοι να καταφύγουν άμεσα σε καταφύγια σε περίπτωση που εκδοθεί προειδοποίηση αεροπορικού συναγερμού.

Η πρεσβεία συνιστά στους πολίτες των ΗΠΑ να έχουν εκ των προτέρων εντοπίσει ασφαλείς χώρους καταφυγής, να έχουν εγκαταστήσει αξιόπιστες εφαρμογές ειδοποίησης αεροπορικών επιθέσεων στα κινητά τους τηλέφωνα και να παρακολουθούν στενά τις τοπικές ειδήσεις για τυχόν εξελίξεις.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να διατηρούν επαρκή αποθέματα νερού, τροφίμων και φαρμάκων, να είναι έτοιμοι να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των ουκρανικών αρχών και των υπηρεσιών πρώτης ανταπόκρισης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει επίσης στους πολίτες να ενημερωθούν για το πλαίσιο παροχής βοήθειας από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε συνθήκες κρίσης.

Η προειδοποίηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών υποδομών εντείνονται.

