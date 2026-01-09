Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι αποφάσισε την ακύρωση της δεύτερης φάσης επιθέσεων κατά της Βενεζουέλας, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί, έπειτα από τη συνεργασία της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην απελευθέρωση «μεγάλου αριθμού πολιτικών κρατουμένων» από τη Βενεζουέλα, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ως «πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση».

O Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις «μεγάλες πετρελαϊκές» εταιρείες στη Βενεζουέλα.

Δήλωσε, ωστόσο, ότι «όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας».

Σημείωσε, ακόμη, ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους των αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών στο Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα, Παρασκευή.

