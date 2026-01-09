Η Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών επιβιβάστηκε την Παρασκευή σε πέμπτο δεξαμενόπλοιο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης πλοίων που φέρονται να επιχειρούν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό σε υπό κυρώσεις τάνκερ με προορισμό ή αφετηρία τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στη Wall Street Journal.

Στόχος της επιχείρησης ήταν το δεξαμενόπλοιο Olina, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές και η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας και παρακολούθησης Vanguard. Το πλοίο, το οποίο στο παρελθόν έφερε την ονομασία Minerva M, έχει τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω της εμπλοκής του στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να εντείνει τις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, λίγες ημέρες μετά την κατάσχεση πλοίου που δήλωνε ότι τελούσε υπό ρωσική προστασία και συνοδευόταν από μονάδες του Ρωσικού Ναυτικού.

Το πλοίο φέρει σημαία Ανατολικού Τιμόρ και η τελευταία φορά που μετέδωσε τη θέση του ήταν στα μέσα Νοεμβρίου κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την Marine Traffic, μια παγκόσμια υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων, η οποία πρόσθεσε ότι ταξίδευε με ψευδή σημαία.

Οι κατασχέσεις χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση Τραμπ για να ασκήσει πίεση στην προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας και να θέσει εκτός λειτουργίας τον λεγόμενο «σκιώδη ρωσικό στόλο» που περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 πλοία.

