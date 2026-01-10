Ανησυχία, ερωτήματα και «τροφή» για θεωρίες συνωμοσίας, που φτάνουν μέχρι τα σενάρια πυρηνικού ολέθρου, προκάλεσε η πρόσφατη πτήση του λεγόμενου «Doomsday Plane» στον αμερικανικό εναέριο χώρο, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και κλιμακούμενων διεθνών συγκρούσεων, με αιχμή τη Μέση Ανατολή.

Το βράδυ της Πέμπτης, το Boeing E-4B Nightwatch, γνωστό διεθνώς ως «Doomsday Plane» (σ.σ. το Αεροπλάνο της Αποκάλυψης) καταγράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία άνω των 50 ετών επιχειρησιακής χρήσης του να εμφανίζεται σε πολιτικό αεροδρόμιο -συγκεκριμένα, στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Η παρουσία του συγκεκριμένου αεροσκάφους προκάλεσε κύμα σχολίων και σεναρίων, δεδομένου του ρόλου του ως ιπτάμενου κέντρου διοίκησης σε ακραίες συνθήκες.

Το Nightwatch σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1970, στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, ως καταφύγιο επιβίωσης της αμερικανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης. Η πρόσφατη πτήση του καταγράφηκε από συστήματα παρακολούθησης, καθώς το αεροσκάφος φέρεται να κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Ουάσινγκτον. Επισήμως, δεν έχει δοθεί εξήγηση για την αποστολή, ωστόσο το γεγονός σημειώθηκε σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης διεθνούς έντασης.

Το Boeing E-4B αποτελεί ένα από τα τέσσερα αντίστοιχα αεροσκάφη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για σενάρια εθνικής κρίσης. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ -σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ– καθώς και την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, εφόσον τα επίγεια κέντρα διοίκησης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, το Nightwatch μπορεί να κατευθύνει στρατιωτικές επιχειρήσεις, να εκδίδει εντολές πολέμου και να συντονίζει πολιτικές αρχές ακόμη και μετά από πυρηνικό πλήγμα.

Το Nightwatch είναι τροποποιημένο Boeing 747, ειδικά θωρακισμένο ώστε να αντέχει σε ηλεκτρομαγνητικές επιθέσεις, με αναλογικά συστήματα ελέγχου που μειώνουν τον κίνδυνο κυβερνοπαρεμβάσεων. Μπορεί να παραμείνει στον αέρα έως και μία εβδομάδα, χάρη στη δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει. Το κόστος λειτουργίας του υπερβαίνει τα 150.000 δολάρια ανά ώρα, γεγονός που το καθιστά το ακριβότερο επιχειρησιακό αεροσκάφος της αμερικανικής αεροπορίας.

🇺🇸 TOP-SECRET U.S. MILITARY JET LANDS AT LAX FOR FIRST TIME IN 51 YEARS



The “Doomsday Plane,” officially called the E-4B Nightwatch, just landed at LAX. Its first-ever visit to a civilian airport.



Built to survive nuclear war and command the U.S. government from the sky, the… pic.twitter.com/7q1eYhaHbv January 10, 2026

Παρότι πτήσεις τέτοιου τύπου πραγματοποιούνται τακτικά στο πλαίσιο ασκήσεων ετοιμότητας και εκπαίδευσης πληρωμάτων, η χρονική συγκυρία ενισχύει την ανησυχία. Η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ βρίσκεται εκ νέου στο προσκήνιο, ενώ οι στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ σε διάφορα μέτωπα, τροφοδοτούν σενάρια ευρύτερης αποσταθεροποίησης.

Ιστορικά, το Nightwatch έχει χρησιμοποιηθεί σε κρίσιμες στιγμές, όπως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, λειτουργώντας ως κινητό στρατηγείο. Η ύπαρξή του, ωστόσο, αποτελεί υπενθύμιση της προετοιμασίας για ακραία σενάρια, όχι μόνο πολέμου, αλλά και διαχείρισης της επόμενης ημέρας σε συνθήκες εκτεταμένης καταστροφής.

Η εμφάνισή του στους αμερικανικούς ουρανούς δεν σημαίνει αυτομάτως ότι επίκειται καταστροφική εξέλιξη. Σε ένα περιβάλλον όμως διαρκούς γεωπολιτικής έντασης, λειτουργεί ως σαφής ένδειξη του πόσο εύθραυστες παραμένουν οι διεθνείς ισορροπίες.

protothema.gr