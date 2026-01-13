Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας πλημμύρες που κατέστρεψαν εκατοντάδες αντίσκηνα και οδήγησαν στην κατάρρευση σπιτιών όπου φιλοξενούνταν οικογένειες εκτοπισμένων από τα δύο χρόνια πολέμου. Σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, τουλάχιστον έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Γιατροί ανέφεραν ότι πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο γυναικών και ενός κοριτσιού, σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν σπίτια κοντά στην παραλία της πόλης της Γάζας. Επιπλέον, ένα αγόρι ενός έτους πέθανε από υποθερμία σε αντίσκηνο στην περιοχή Ντέιρ αλ-Μπάλαχ, στην κεντρική Γάζα.

Η καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αντίσκηνα, πολλά από τα οποία ξεριζώθηκαν και μετακινήθηκαν σε μεγάλη απόσταση. Οι οικογένειες προσπαθούσαν να διασώσουν υπάρχοντα και να ενισχύσουν τα καταλύματά τους, χρησιμοποιώντας αμμόσακους και ξύλινους πασσάλους για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της βροχής.

Εκτοπισμένοι κάτοικοι περιέγραψαν τις δύσκολες συνθήκες, με έναν άνδρα να δηλώνει πως ο τοίχος του καταφυγίου τους κατέρρευσε εξαιτίας της έντασης του ανέμου, προκαλώντας θανάτους μελών της οικογένειάς του.

Μετά την κατάπαυση του πυρός πριν τρεις μήνες, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περιορίσει τον πληθυσμό της Γάζας σε στενή ζώνη δίπλα στην ακτή. Πάνω από δύο εκατομμύρια κάτοικοι διαμένουν σε πρόχειρα αντίσκηνα ή κατεστραμμένα κτίρια.

Στο νεκροτομείο νοσοκομείου συγκεντρώθηκαν δεκάδες συγγενείς για να αποχαιρετήσουν τα θύματα, ενώ σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας υπό τη Χαμάς, τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους τον φετινό χειμώνα λόγω του ψύχους ή της κατάρρευσης επικίνδυνων κτιρίων.

Περίπου 7.000 αντίσκηνα υπέστησαν ζημιές μέσα σε 48 ώρες, ενώ οι περισσότεροι κάτοχοί τους δεν διαθέτουν εναλλακτικό κατάλυμα. Δημοτικοί και πολιτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν επαρκώς στην καταιγίδα λόγω έλλειψης καυσίμων και εξοπλισμού, με μεγάλο μέρος του απαραίτητου στόλου να έχει καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Έκθεση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο προειδοποιούσε ότι 761 εγκαταστάσεις εκτοπισμένων, όπου φιλοξενούνταν περίπου 850.000 άνθρωποι, βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο πλημμύρας, γεγονός που οδήγησε σε νέες μετακινήσεις πληθυσμού.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ και της Παλαιστινιακής Αρχής εκτιμούν ότι χρειάζονται επειγόντως τουλάχιστον 300.000 νέα αντίσκηνα για 1,5 εκατομμύριο εκτοπισμένους, καθώς τα περισσότερα υπάρχοντα καταλύματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή είναι ακατάλληλα για τις καιρικές συνθήκες.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) επισήμανε ότι «ο χειμωνιάτικος καιρός προσθέτει στα δεινά των οικογενειών που ωθούνται στο όριο έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου». Η ίδια υπηρεσία υπογράμμισε πως «οι πλημμύρες, οι χαμηλές θερμοκρασίες και τα κατεστραμμένα καταλύματα εκθέτουν τους εκτοπισμένους σε νέους κινδύνους, ενώ η ανθρωπιστική πρόσβαση εξακολουθεί να περιορίζεται σοβαρά».

cnn.gr