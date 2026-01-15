Συνάντηση με τον Ρέζα Παχλαβί, διάδοχο του ιρανικού θρόνου, είχε ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσει Γκράχαμ, γνωστός για τη σκληρή του στάση απέναντι στο Ιράν. Κατά τη διάρκεια της επαφής τους, ο Γκράχαμ χάρισε στον Παχλαβί δύο καπέλα με το σύνθημα «Make Iran Great Again», κίνηση με έντονο πολιτικό και συμβολικό φορτίο.

Το σύνθημα παραπέμπει ευθέως στη γνωστή φράση «Make America Great Again» και εκλαμβάνεται ως συμβολική δήλωση στήριξης σε ένα διαφορετικό πολιτικό μέλλον για το Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων και διεθνών πιέσεων προς την Τεχεράνη.

Σταθερή γραμμή υπέρ στρατιωτικής δράσης

Ο Λίντσει Γκράχαμ έχει επανειλημμένα ταχθεί δημόσια υπέρ μιας σκληρής στάσης απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ακόμη και την ανάγκη στρατιωτικής επιχείρησης, εφόσον – όπως έχει δηλώσει – η Τεχεράνη συνεχίσει τις ενέργειες που, κατά την άποψή του, αποσταθεροποιούν την περιοχή.

Ο Ρέζα Παχλαβί, γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, ζει εδώ και δεκαετίες εκτός χώρας και προβάλλεται από μέρος της ιρανικής διασποράς ως συμβολική μορφή της αντιπολίτευσης απέναντι στο θεοκρατικό καθεστώς, χωρίς ωστόσο να διαδραματίζει επίσημο πολιτικό ρόλο.

