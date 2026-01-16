Νέες απειλές για επιβολή επιπλέον δασμών σε όσους δεν συντάσσονται μαζί του στην υπόθεση της Γροιλανδίας, εκτόξευσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Καναδός Πρωθυπουργός, ξεκαθάρισε ότι η χώρα δεν ανήκει στις ΗΠΑ καλώντας τον Αμερικανό Πρόεδρο να κάνει πίσω.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος από τις διεθνείς αντιδράσεις για τη Γροιλανδία και τις προθέσεις του να εντάξει τη στρατηγική περιοχή στην κυριαρχία ή τον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Σκέφτομαι να επιβάλλω δασμούς στις χώρες που δεν είναι μαζί μας για τη Γροιλανδία, διότι χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις εναντίον του.

Θύελλα αντιδράσεων και ρήγμα στο ΝΑΤΟ

Να σημειώσουμε ότι η ανοιχτή πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να «κατακτήσει» με κάθε τρόπο τη Γροιλανδία, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο στη Δανία, στην οποία ανήκει η ημιαυτόνομη περιοχή, αλλά συνολικότερα στην Ευρώπη.

Παράλληλα, έχει προκαλέσει σαφές ρήγμα στις τάξεις του ΝΑΤΟ, καθώς έχει «ανοίξει» μία κουβέντα και ένας έντονος προβληματισμός, πώς θα πρέπει να αντιδράσουν οι σύμμαχοι, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει πράξη τις απειλές του και θελήσει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα, προκειμένου να εντάξει τη Γροιλανδία στη σφαίρα της αμερικανικής κυριαρχίας.

Ήδη, πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν στείλει στρατιωτικούς, με τον χαρακτήρα των συμβούλων και εκπαιδευτών, στη Γροιλανδία, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Λευκού Οίκου, με την εκπρόσωπο Καρολάιν Λίβιτ να σχολιάζει πως «η αποστολή στρατιωτικών στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τα σχέδια του Τραμπ».

«Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ήταν ξεκάθαρος για το ότι η Γροιλανδία δεν ανήκει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τοποθέτησή του, σήμερα Παρασκευή, 16/1.

«Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι απόφαση της ίδιας της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, οπότε καλό θα ήταν ο Τραμπ να κάνει πίσω», δήλωσε συγκεκριμένα σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο, μετά τις συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Κάρνεϊ κάλεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, να «σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους», τονίζοντας τη στήριξη του Καναδά στη δανική κυριαρχία επί του στρατηγικής σημασίας αρκτικού νησιού, το οποίο ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταλάβει.

«Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ με τη Δανία και, επομένως, η πλήρης εταιρική μας σχέση ισχύει», δήλωσε ο Κάρνεϊ στις πρώτες του δηλώσεις για την κλιμακούμενη διπλωματική αναστάτωση. «Οι υποχρεώσεις μας βάσει του Άρθρου 5 και του Άρθρου 2 του ΝΑΤΟ ισχύουν και στεκόμαστε απολύτως πίσω από αυτές».

Το ζήτημα της Γροιλανδίας έχει επανέλθει στο προσκήνιο λόγω της κλιμακούμενης ρητορικής του Τραμπ σχετικά με τα αμερικανικά συμφέροντα στην Αρκτική, η οποία έχει οξύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και ΕΕ. Η Δανία και αρκετοί σύμμαχοι ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία.

Μία ημέρα μετά τις συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ έχει «διπλασιάσει τις επενδύσεις και τη στήριξή της προς τη Γροιλανδία» και ότι το μπλοκ θα «συνεχίσει το έργο του για την ασφάλεια στην Αρκτική με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Κάρνεϊ ανέφερε ότι η κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Αρκτικής αποτέλεσε επίσης αντικείμενο των συζητήσεών του με τον Σι, προσθέτοντας ότι «διαπίστωσε μεγάλη σύμπνοια απόψεων επ’ αυτού».

