Η συριακή κυβέρνηση και οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, έπειτα από ημέρες μαχών καθώς ο στρατός προωθείται σε εδάφη που ελέγχουν οι Κούρδοι στα βορειοανατολικά.

Παράλληλα, όλες οι δυνάμεις των SDF θα αποσυρθούν ανατολικά από τον Ευφράτη.

📌 The Syrian government and the SDF terror group have reached a comprehensive ceasefire deal, following intense clashes along the Euphrates river ⤵️



• Integration of SDF forces into Syria’s Defense and Interior ministries after vetting



Η συμφωνία προβλέπει τη συγχώνευση όλων των δυνάμεων των SDF στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών, μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων ασφαλείας. Όλα τα συνοριακά περάσματα και τα πεδία φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή θα παραδοθούν στη συριακή κυβέρνηση.

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα αναλάβει άμεσα και πλήρως τον στρατιωτικό και διοικητικό έλεγχο των κουρδικών επαρχιών Ντέιρ αλ-Ζορ και Ράκα.

Βάσει της συμφωνίας, οι SDF δεσμεύονται να απομακρύνουν όλους τους μη Σύρους ηγέτες και τις δυνάμεις που συνδέονται με το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) εκτός της χώρας.

Εν τω μεταξύ, ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ αλ Σαράα συναντήθηκε σήμερα Κυριακή με τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Τουρκία Τομ Μπαράκ και επέμεινε στην κυριαρχία της Συρίας σε όλη την επικράτειά της.

Ο Αλ-Σαράα «επιβεβαίωσε την ενότητα της Συρίας και την κυριαρχία της σε όλη την επικράτειά της, όπως και τη σημασία του διαλόγου σε αυτό το στάδιο και της ανοικοδόμησης της Συρίας με τη συμμετοχή όλων των Σύρων», διευκρινίζεται σχετική ανακοίνωση.

Χθες Σάββατο, ο Μπαράκ είχε συναντήσει στο Ερμπίλ τον επικεφαλής των SDF.

The United States commends the Syrian government and the Syrian Democratic Forces (SDF) for their constructive efforts in reaching today’s ceasefire agreement, paving the way for renewed dialogue and cooperation toward a unified Syria.



Σε ανάρτησή του σχετικά με τη σημασία της συμφωνίας με τις SDF, ο Μπάρακ γράφει ότι «ανοίγει το δρόμο για ανανεωμένο διάλογο και συνεργασία προς μια ενωμένη Συρία».

«Δύο μεγάλοι Σύροι ηγέτες, καθοδηγούμενοι από το κοινό όραμα της απελευθέρωσης της χώρας και του λαού τους από την τυραννία, έχουν τώρα ενωθεί για να δημιουργήσουν ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους τους Σύρους. Αυτή η συμφωνία και η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου πρώην αντίπαλοι αγκαλιάζουν τη συνεργασία αντί της διαίρεσης», σημείωσε.