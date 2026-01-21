Η Σικελία βρίσκεται αντιμέτωπη τις τελευταίες ώρες με τον κυκλώνα Χάρι, με τις Αρχές να κηρύσσουν το νησί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ αντίστοιχη κατάσταση έχει κηρυχθεί και για τη Σαρδηνία.
Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις πλημμύρισαν πολλές περιοχές ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλέσαν «τσουνάμι», με τεράστια αφρισμένα κύματα να «καταπίνουν» δρόμους και πλατείες σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Βίντεο, που δημοσιεύτηκαν στο X την Τρίτη, δείχνουν την μανία του κυκλώνα Χάρι, που σάρωσε την κεντρική Μεσόγειο.
Συνολικά, 190 άτομα απομακρύνθηκαν από παραθαλάσιες περιοχές σε όλη τη Σικελία, λόγω των ξαφνικών πλημμυρών, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζεται και τις επόμενες ώρες.