Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκαν η Σικελία, η Σαρδηνία και η Καλαβρία, καθώς ο κυκλώνας «Χάρι» έπληξε με ακραία καιρικά φαινόμενα τη νότια Ιταλία και την κεντρική Μεσόγειο τις τελευταίες ώρες.
Οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις παραθαλάσσιων περιοχών, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και απαγορεύτηκε η πρόσβαση στις παραλίες. Στη Σικελία, οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι και τα κύματα δημιούργησαν φαινόμενα που περιγράφηκαν ως «τσουνάμι» και σκέπασαν δρόμους και πλατείες σε παράκτιες περιοχές. Συνολικά 190 άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους.
Εντυπωσιακές εικόνες από τη μανία του φαινομένου καταγράφηκαν στη Μαζάρα ντελ Βάλο, όπου τα κύματα ξεπέρασαν τα 8 μέτρα, ενώ στην Κατάνια έφτασαν τα 5 μέτρα. Στην περιοχή της Μεσσήνης, τμήμα της παραλιακής οδού στη Σάντα Τερέζα ντι Ρίβα κατέρρευσε, ενώ ο μεγάλος όγκος νερού αύξησε τον κίνδυνο κατολισθήσεων.
Στην Καλαβρία, στο Κροτόνε, διατάχθηκε η εκκένωση δύο γειτονιών, μέρος του παλιού νεκροταφείου κατέρρευσε, παρασύροντας περίπου 20 φέρετρα σε χαράδρα. Αντίστοιχα, στη Σαρδηνία, η θάλασσα εισχώρησε σε παράκτιους οικισμούς στην περιοχή του Κάλιαρι, με δρόμους να κλείνουν λόγω πλημμυρών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μόνο το τελευταίο 12ωρο πραγματοποιήθηκαν 65 επεμβάσεις διάσωσης.
Οι μετεωρολογικές αρχές επισημαίνουν ότι, αν και παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, η ένταση του «Χάρι» ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με ριπές ανέμου έως και 130 χλμ./ώρα σε ορισμένες περιοχές. Οι συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται σταδιακά από το απόγευμα της Τρίτης, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.
Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στη Μάλτα, όπου η κακοκαιρία διήρκεσε πάνω από 24 ώρες. Ακυρώθηκαν πτήσεις και θαλάσσια δρομολόγια, δεκάδες δέντρα ξεριζώθηκαν και σημειώθηκαν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και υποδομές. Οι άνεμοι έφτασαν τα 104 χλμ./ώρα σε μετεωρολογικό σταθμό της Βαλέτας, με ισχυρό κυματισμό να πλήττει περιοχές όπως Μπιρζεμπούγκα, Μαρσασκάλα, Σλιέμα και Σεντ Τζούλιανς.