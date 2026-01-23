Με το βλέμμα στραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις επιπτώσεις στις διατλαντικές σχέσεις, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στις Βρυξέλλες η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη μετά την υποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τις απειλές για δασμούς και την «κατάληψη» της Γροιλανδίας, ωστόσο τόνισε ότι θα παραμείνει σε επιφυλακή.

Ανακούφιση, αλλά όχι εφησυχασμός

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε βήμα πίσω από τις πιο επιθετικές δηλώσεις του, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν αισθάνθηκαν πλήρη εκτόνωση. Όπως σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, «ξεκινήσαμε την εβδομάδα με κλιμάκωση, απειλές εισβολής και δασμών και επιστρέψαμε σε μια κατάσταση σαφώς πιο αποδεκτή», προσθέτοντας όμως ότι η Ευρώπη «παραμένει σε εγρήγορση».

Τα τέσσερα μηνύματα της φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου:

Αδιαμφισβήτητη αλληλεγγύη προς τη Δανία και τη Γροιλανδία

Στήριξη στα κράτη-μέλη που απειλήθηκαν με αμερικανικούς δασμούς

Διάλογος με τις ΗΠΑ με «σταθερό αλλά μη κλιμακούμενο» τρόπο

Ετοιμότητα για εμπορικά αντίμετρα, εφόσον η Ουάσινγκτον αλλάξει ξανά στάση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην ασφάλεια στην Αρκτική και στη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία.

Κόστα: Χαιρετίζουμε την απόφαση Τραμπ να μην προχωρήσει σε δασμούς -Σοβαρές αμφιβολίες για το «συμβούλιο ειρήνης»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών όπως είχε απειλήσει και θέλει να «προχωρήσει» στην εφαρμογή της συμφωνίας της με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η ανακοίνωση ότι δεν θα υπάρξουν νέοι αμερικανικοί τελωνειακοί δασμοί στην Ευρώπη είναι θετική. Η επιβολή νέων τελωνειακών δασμών θα ήταν ασύμβατη με τη συμφωνία για το εμπόριο της ΕΕ και των ΗΠΑ», σημείωσε απευθυνόμενος στον Τύπο ο κ. Κόστα έπειτα από σύνοδο των 27 αφιερωμένη στη διατλαντική σχέση.

«Θα πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της συμφωνίας» των δυο πλευρών για το εμπόριο, πρόσθεσε ο Πορτογάλος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να «υπερασπίζεται τα συμφέροντά της» έναντι «οποιασδήποτε μορφής εξαναγκασμού», τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντόνιο Κόστα.

«Έχει την ισχύ και τα μέσα» και «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο», επέμεινε ο κ. Κόστα απευθυνόμενος στον Τύπο μετά το πέρας της συνόδου κορυφής των 27.

«Η ΕΕ έχει σοβαρές αμφιβολίες για το “συμβούλιο ειρήνης” του Τραμπ»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε πως ιδρύει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα για τη συμβατότητά του με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά ορισμένο αριθμό στοιχείων για τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, για το πεδίο δράσης του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον χάρτη (του Οργανισμού) των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο κ. Κόστα μετά το πέρας έκτακτης συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε χθες Πέμπτη στο Νταβός του νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, με παρόντες κάπου είκοσι ηγέτες χωρών που εντάχθηκαν σε αυτό το όργανο υπό τον προσωπικό έλεγχο του κ. Τραμπ.

Αποκλιμακώνεται η εμπορική ένταση -«Ξεπαγώνει» η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Οι ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν έτοιμοι να επαναφέρουν το κλίμα συνεργασίας με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, η ΕΕ εξετάζει την επανέναρξη της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, η οποία είχε «παγώσει» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαιτίας των πρόσφατων εντάσεων.

Η συμφωνία, που είχε υπογραφεί τον Ιούλιο από τον Ντόναλντ Τραμπ και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε μπλοκαριστεί λόγω της έντονης ρητορικής των τελευταίων εβδομάδων.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε ότι η αποκλιμάκωση «ανοίγει τον δρόμο» για την επανεκκίνηση των εσωτερικών συζητήσεων για την επικύρωση της συμφωνίας. Παράλληλα, η επικεφαλής διαπραγματεύτρια του ΕΛΚ, Ζέλιανα Ζόβκο, εξέφρασε την ελπίδα ότι η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα.

Πιέσεις από την Ουάσιγκτον για γρήγορη έγκριση

Την ίδια στιγμή, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, άσκησε πιέσεις για ταχεία έγκριση της συμφωνίας, κατηγορώντας όσους στην Ευρώπη υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ υπονομεύει τη διατλαντική σχέση.

«Η πραγματική αστάθεια προέρχεται από την αποτυχία της ίδιας της ΕΕ να ενεργήσει για την ιστορική εμπορική συμφωνία», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι στόχος της είναι η αποκατάσταση της προβλεψιμότητας και της ανάπτυξης.

Στήριξη στην Ουκρανία και διαχείριση της κρίσης στη Γροιλανδία

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει 447 γεννήτριες στην Ουκρανία, για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών ενόψει του χειμώνα και των ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές.

Τέλος, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν χαρακτήρισε την υπόθεση της Γροιλανδίας ως ζήτημα του ΝΑΤΟ και όχι της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι η Συμμαχία είναι το κατάλληλο πλαίσιο για τη διαχείριση της κρίσης.

iefimerida.gr