Η Ιταλία, με απόφαση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι και του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, διαμαρτύρεται επίσημα για την απόφαση αποφυλάκισης του Ζακ Μορέτι, ιδιοκτήτη του κλαμπ στο Κραν Μοντανά, όπου τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 116.

Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ANSA, τα 200.000 ελβετικά φράγκα που απαιτήθηκαν ως εγγύηση για την αποφυλάκιση του Γάλλου, κατέβαλε στενό φιλικό του πρόσωπο. Παράλληλα, επιβλήθηκαν τυπικοί περιοριστικοί όροι, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καθημερινή παρουσία σε αστυνομικό τμήμα.

Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία Τζαν Λορέντσο Κορνάντο εξέφρασε στις δικαστικές αρχές την έντονη αγανάκτηση της χώρας του.

Insieme al Ministro degli Esteri @Antonio_Tajani abbiamo dato istruzione all’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 24, 2026

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη από τις ελβετικές δικαστικές αρχές «παρά την μεγάλη σοβαρότητα του αδικήματος για το οποίο φέρεται να ευθύνεται ο Μορέτι, τις βαριές ευθύνες, τον συνεχιζόμενο κίνδυνο φυγής και τον σαφή κίνδυνο αλλοίωσης των αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος του».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ρώμης, «η απόφαση αυτή πληγώνει και πάλι τις οικογένειες των θυμάτων του Κραν Μοντανά και όσων συνεχίζουν να βρίσκονται στο νοσοκομείο».

«Όλη η Ιταλία υψώνει την φωνή της και ζητά να λάμψουν η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Ζητά, λίγο μετά την τραγωδία αυτή, να ληφθούν μέτρα που να χαρακτηρίζονται από σεβασμό, τα οποία να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τον πόνο και τις προσδοκίες των οικογενειών των θυμάτων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Jacques Moretti "a manqué une occasion de montrer sa compassion en ne demandant pas sa mise en liberté", rapporte un avocat de familles de victimes de Crans-Montana pic.twitter.com/clbNIuyPK9 — BFM (@BFMTV) January 24, 2026

Η κυβέρνηση Μελόνι κάλεσε στην Ρώμη τον Ιταλό πρέσβη στην Ελβετία για να συμφωνηθούν περαιτέρω κινήσεις και πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, η Μελόνι, και ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, έδωσαν εντολή στον πρέσβη να επικοινωνήσει άμεσα με τη γενική εισαγγελέα του Καντονιού του Βαλέ, Μπεατρίς Πιλού, προκειμένου να της μεταφέρει τη «βαθιά αγανάκτηση» της ιταλικής κυβέρνησης για τη δικαστική απόφαση.

Ο Ταγιάνι, σχολιάζοντας την αποφυλάκιση που αποφασίστηκε με την καταβολή εγγύησης, δήλωσε: «Πρέπει να καταλάβουμε γιατί οι δικαστές της Σιόν αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο ένα πρόσωπο που είναι προφανώς εμπλεκόμενο στη σφαγή του Κρανς-Μοντάνα και που είχε συλληφθεί ακριβώς λόγω του φόβου ότι θα διαφύγει. Πρόκειται για μια τραγωδία που μπορούσε και έπρεπε να είχε αποφευχθεί και η αποφυλάκιση αποτελεί ντροπή».

Σε ακόμη πιο σκληρό τόνο, ο Ιταλός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα δεν είναι η ελβετική κυβέρνηση, αλλά οι δικαστές της Σιόν, που εμφανίζονται εγγυητές όταν τους βολεύει και αμείλικτοι όταν επίσης τους βολεύει. Αυτό δεν είναι αποδεκτό». Όπως ανέφερε, είναι «απογοητευμένος, προσβεβλημένος και αγανακτισμένος ως πατέρας και ως παππούς», χαρακτηρίζοντας την απόφαση «εντελώς ακατανόητη».

protothema.gr