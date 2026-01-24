Μπροστά σε ένα σοκαριστικό και αποτρόπαιο εύρημα βρέθηκε ένας άνδρας στην Κωνσταντινούπολη, όταν εντόπισε μέσα σε κάδο απορριμμάτων ένα ακέφαλο πτώμα, το οποίο ήταν τυλιγμένο σε σεντόνι.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο άνδρας που έψαχνε στα σκουπίδια στον δήμο Σισλί στην Κωνσταντινούπολη, βρήκε το πτώμα μέσα σε σακούλες στις 19:40 το απόγευμα του Σαββάτου. Ο άνδρας αμέσως μετέβη στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό και στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο συνοδευόμενος από αστυνομικές δυνάμεις.

Από τις αρχικές εκτιμήσεις των αστυνομικών προέκυψε ότι η σορός πιθανότατα ανήκει σε γυναίκα. Οι αρχές απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και ξεκίνησαν πολύπλευρη έρευνα για την υπόθεση.

protothema.gr