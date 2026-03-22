Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη μετά την κατάρρευση δύο κτηρίων στην περιοχή Φατίχ, με τις αρχές να πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αϊβανσαράι, όπου τα κτήρια κατέρρευσαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα hurriyet η κατάρρευση πιθανότατα να προκλήθηκε από έκρηξη που σχετίζεται με το φυσικό αέριο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, από τους πέντε ανθρώπους που πιστεύεται ότι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια, οι τέσσερις έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ πριν από λίγο απεγκλωβίστηκε από τα συντρίμια και το τελευταίο άτομο. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

İstanbul Fatih’te bir bina çöktü.



Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göçük altında kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. https://t.co/PAY8uAOwGA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολυάριθμα συνεργεία διάσωσης, πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Fatih’te Patlama: 2 Bina çöktü, 3 Kişi Kurtarıldı



İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bitişik nizamda… https://t.co/KPzFFktAQx pic.twitter.com/Gt68pUky0Z March 22, 2026

Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί πόσα ακριβώς άτομα ήταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης, γεγονός που εντείνει την αγωνία για την έκβαση της επιχείρησης. Η εικόνα των συντριμμιών παραπέμπει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε παλαιό κτίριο, στοιχείο που εξετάζεται επίσης από τις αρχές ως προς τα αίτια της κατάρρευσης.

Οι διασώστες επιχειρούν στα συντρίμμια με ειδικό εξοπλισμό, ενώ στο σημείο μεταφέρονται συνεχώς φορεία, ενδεικτικό της ετοιμότητας για τυχόν απεγκλωβισμούς.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, βοηθώντας τα συνεργεία στην απομάκρυνση των ερειπίων και στην αναζήτηση πιθανών εγκλωβισμένων.

cnn.gr, protothema.gr