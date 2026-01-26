Ιδιωτικό αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες συνετρίβη το βράδυ της Κυριακής κατά τη διαδικασία απογείωσης από το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ, στην πολιτεία του Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση των αρχών και μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το CNN και το Reuters, πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε σημαντική πυρκαγιά. Οι επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση των επιβατών είναι προς το παρόν περιορισμένες.

Το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ ανακοίνωσε ότι τα σωστικά συνεργεία ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό περίπου στις 19:45 τοπική ώρα, ενώ για λόγους ασφαλείας το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό.

🚨#BREAKING: A Bombardier Challenger 650 small passenger jet has crashed with eight business passengers on board. Reports indicate injuries.



📌#Penobscot | #Maine



At this time, numerous emergency crews are on the scene following the crash of a Bombardier 650 aircraft at Bangor… pic.twitter.com/CO37ST8yjX — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 26, 2026

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Bombardier Challenger 650, επιχειρηματικό τζετ, το οποίο ήταν καταχωρημένο σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Χιούστον.

Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα αναλάβουν τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Το αεροπορικό ατύχημα σημειώθηκε εν μέσω ισχυρής χιονοθύελλας που πλήττει τη βορειοανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Μέιν επικρατούν θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ ελαφρά χιονόπτωση και περιορισμένη ορατότητα ενδέχεται να συνέβαλαν στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σε αρχικό στάδιο η έρευνα

Οι αρχές βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της έρευνας, συλλέγοντας στοιχεία για τα αίτια της συντριβής, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των επιβατών τις επόμενες ώρες.

