Πράκτορες της ICE αναμένεται να σταλούν στην Ιταλία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων (6-22 Φεβρουαρίου), όπως ανέφερε την Τρίτη εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο AFP.

«Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) της ICE θα υποστηρίξει την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και τη χώρα υποδοχής, προκειμένου να αξιολογήσει και να μετριάσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με την Le Figaro.

Οι δύο δολοφονίες του ICE μέσα σε ένα μήνα

Η ανακοίνωση έρχεται λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία δεύτερου Αμερικανού πολίτη από τους πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη. Το Σάββατο, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων και Αμερικανό πολίτη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων με διαδηλωτές.

Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο πολίτη, μετά από εκείνον της Ρενέ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου.

iefimerida.gr