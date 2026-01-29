Οι μετεωρολογικές αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για ισχυρές χιονοπτώσεις κατά μήκος των ακτών της Θάλασσας της Ιαπωνίας, από τα δυτικά έως τα βόρεια τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να αναμένεται να συνεχιστούν έως την Παρασκευή.

Η σφοδρή κακοκαιρία που χτυπά την Ιαπωνία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η συνεχής χιονόπτωση δημιούργησε επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις.

Στην Περιφέρεια Νιιγκάτα, ο δήμος Τσουνάν κατέγραψε 21 εκατοστά χιονιού μέσα σε έξι ώρες, ενώ στην περιοχή Ταδάμι της Φουκουσίμα καταγράφηκαν 16 εκατοστά στο ίδιο χρονικό διάστημα. Το συνολικό ύψος του χιονιού φτάνει πλέον τα 264 εκατοστά σε τμήματα της Νιιγκάτα και τα 150 εκατοστά στην πόλη Αομόρι.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ψυχρότερες αέριες μάζες αναμένεται να εντείνουν περαιτέρω τα φαινόμενα στο Τοχόκου, καθώς και στη δυτική και ανατολική Ιαπωνία. Σε ορισμένες περιοχές, οι αρχές εκτιμούν ότι μπορεί να πέσουν έως και 70 εκατοστά νέου χιονιού μέσα σε 24 ώρες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν για προβλήματα στις μετακινήσεις, αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων και ενδεχόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

