Σε χιλιάδες προσαγωγές πολιτών προχώρησαν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας με πολιτικά στο Ιράν προκειμένου να αποτρέψουν περαιτέρω διαμαρτυρίες, στον απόηχο της καταστολής της πιο πολύνεκρης αναταραχής από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, είπαν πηγές στο Reuters.

Οι περιορισμένες διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα στο Grand Bazaar της Τεχεράνης με επίκεντρο την οικονομική δυσχέρεια σύντομα κλιμακώθηκαν στη σοβαρότερη απειλή για το σιιτικό θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια, με τους διαδηλωτές να αξιώνουν την παραίτηση των κυβερνώντων.

Οι αρχές έκοψαν την πρόσβαση στο ίντερνετ και κατέπνιξαν τις κινητοποιήσεις με τη βία, με αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Τεχεράνη κατηγορεί τους «ένοπλους τρομοκράτες» που συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για τις ταραχές.

Τις τελευταίες ημέρες, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας με πολιτικά έχουν εξαπολύσει μια εκστρατεία μαζικών συλλήψεων, την ώρα που στους δρόμους παρατηρείται η έντονη παρουσία της αστυνομίας ενώ έχουν εγκατασταθεί σημεία ελέγχου, σύμφωνα με πέντε ακτιβιστές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας μέσα από το Ιράν.

Σύμφωνα με τους ίδιους, οι συλληφθέντες οδηγούνται σε μυστικά κρατητήρια.

«Συλλαμβάνουν τους πάντες», είπε ένας από τους ακτιβιστές. «Κανείς δεν γνωρίζει πού τους πηγαίνουν ή πού τους κρατάνε. Με αυτές τις συλλήψεις και απειλές, προσπαθούν να εκφοβίσουν την κοινωνία».

Παρόμοιες αναφορές έχουν κάνει στο Ρόιτερς δικηγόροι, γιατροί, αυτόπτες μάρτυρες και δύο Ιρανοί αξιωματούχοι που μίλησαν υπό την προϋπόθεση να μην κατονομαστούν, προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο αντιποίνων από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι μαζικές συλλήψεις φαίνεται να στοχεύουν στο να αποτραπεί το ενδεχόμενο οποιασδήποτε αναζωπύρωσης των κινητοποιήσεων μέσω της διασποράς φόβου, την ώρα που το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται αντιμέτωπο με μια ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από το εξωτερικό.

Άλλωστε, η αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας παρατείνεται αφού την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως μια «αρμάδα» κατευθύνεται προς τη χώρα, ωστόσο ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει.

Χθες, εντούτοις, επανέλαβε τις απειλές του αξιώνοντας από το Ιράν να διαπραγματευτεί περιορισμούς για το πυρηνικό πρόγραμμά του, προειδοποιώντας πως οποιαδήποτε μελλοντική αμερικανική επίθεση θα ήταν «πολύ χειρότερη» από τις αεροπορικές επιδρομές του Ιουνίου εναντίον τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Πηγές από χώρες της Δύσης και της Μέσης Ανατολής είπαν στο Ρόιτερς αυτήν την εβδομάδα ότι ο Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές που έχει εναντίον του Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν στοχευμένα πλήγματα εναντίον δυνάμεων ασφαλείας και ηγετών προκειμένου να εμπνεύσουν τους διαδηλωτές.

Συλλήψεις για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών

Ένας από τους ακτιβιστές είπε πως οι δυνάμεις ασφαλείας συλλαμβάνουν όχι μονάχα άτομα που κατηγορούνται για εμπλοκή στο τελευταίο κύμα διαμαρτυρίας, αλλά επίσης ανθρώπους που είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων των προηγούμενων ετών, «ακόμα κι αν δεν είχαν συμμετάσχει αυτήν τη φορά, όπως επίσης και μέλη των οικογενειών τους».

Ο τελευταίος κατά σειρά απολογισμός νεκρών που συγκέντρωσε η μκο με έδρα τις ΗΠΑ HRANA ανέρχεται σε 6.373 – 5.993 διαδηλωτές, 214 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, 113 άτομα κάτω των 18 ετών. Σύμφωνα με το HRANΑ, οι συλλήψεις ανέρχονται σε 42.486.

Ανεπίσημα κέντρα κράτησης

Την ίδια ώρα, δύο Ιρανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι χιλιάδες συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τους ίδιους, πολλοί συλληφθέντες οδηγούνται σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης, «μεταξύ άλλων αποθήκες και άλλες αυτοσχέδιες τοποθεσίες» και οι δικαστικές αρχές αναλαμβάνουν γρήγορα δράση προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις.

Οι ιρανικές αρχές αποφεύγουν να σχολιάσουν δημοσίως τον αριθμό των συλλήψεων ή να πουν πού κρατούνται οι συλληφθέντες για τις κινητοποιήσεις.

Οι συλλήψεις συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα, από μικρές πόλεις έως την πρωτεύουσα, καταγγέλλουν αυτόπτες μάρτυρες και ακτιβιστές.

«Συνέλαβαν τον αδελφό μου και τον ξάδελφό μου πριν από λίγες ημέρες», λέει ένας κάτοικος στο βορειοδυτικό Ιράν, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Εισέβαλαν στο σπίτι μας φορώντας πολιτικά, ερεύνησαν ολόκληρο το κτίριο και κατέσχεσαν όλους τους φορητούς υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα. Μας προειδοποίησαν πως εάν το δημοσιοποιήσουμε όλο αυτό, θα μας συλλάβουν όλους».

Πανικόβλητες οικογένειες αναζητούν νεαρούς αγνοούμενους

Το 60% και πλέον του πληθυσμού των 92 εκατομμυρίων ανθρώπων του Ιράν είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Τρεις Ιρανοί δικηγόροι είπαν στο Reuters πως δεκάδες οικογένειες τους προσέγγισαν το τελευταίο διάστημα ζητώντας βοήθεια για συγγενείς που συνελήφθησαν.

«Πολλές οικογένειες έρχονται σε εμάς ζητώντας νομική βοήθεια για τα παιδιά τους που συνελήφθησαν», είπε ένας δικηγόρος. «Ορισμένοι από τους συλληφθέντες είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, αγόρια και κορίτσια».

Πέντε γιατροί είπαν στο Ρόιτερς πως διαδηλωτές που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων απομακρύνθηκαν από νοσοκομεία από δυνάμεις ασφαλείας και δεκάδες γιατροί έλαβαν προειδοποιήσεις από τις αρχές να μην βοηθάνε τραυματίες που συμμετείχαν στο κίνημα διαμαρτυρίας.

«Συνέλαβαν πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές που βοήθησαν τραυματισμένους διαδηλωτές… Συλλαμβάνουν τους πάντες», είπε ένας από τους γιατρούς.

cnn.gr