Δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί, σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, σε επίθεση που αποδίδεται σε τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής και των διεθνών πιέσεων για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Κάποια θύματα εργάζονταν στη γέφυρα του Ουατζιρόκο, που συνδέει τις πόλεις Μπίου και Νταμπόα, η οποία καταστράφηκε από τζιχαντιστές πέρυσι και ανοικοδομείται εκ νέου.

Εργάτες επέστρεφαν στη βάση τους στη Σάμπον Γκάρι, περίπου πέντε χιλιόμετρα από εκεί, για να περάσουν τη νύχτα.

Η ενέδρα καταγράφτηκε δυο ημέρες έπειτα από άλλη επίθεση που αποδόθηκε στο ΙΚΔΑ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 9 νιγηριανούς στρατιωτικούς, ενώ άλλοι 10 κηρύχτηκαν αγνοούμενοι, στα όρια της πόλης Νταμάσακ, κοντά στα σύνορα με τον Νίγηρα.

Το ΙΚΔΑ, που προέκυψε όταν διασπάστηκε η Μπόκο Χαράμ το 2016, επικεντρώνει τις επιθέσεις του στις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς όμως οι άμαχοι να γλιτώνουν από ενέργειές του στην περιοχή.

Το επίπεδο της βίας των τζιχαντιστών είχε μειωθεί την τελευταία δεκαετία, όμως η δράση τους εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες, στον Νίγηρα, στο Τσαντ και στο Καμερούν.

Ωστόσο εντείνονται οι ανησυχίες για την αναζωπύρωση της βίας σε τομείς του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας, όπου οι οργανώσεις των τζιχαντιστών παραμένουν ικανές να εξαπολύουν πολύνεκρες επιθέσεις παρότι διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον τους για χρόνια.

Αφότου ξέσπασε η εξέγερση των τζιχαντιστών στη Νιγηρία το 2009 έχουν σκοτωθεί πάνω από 40.000 άνθρωποι κι έχουν ξεριζωθεί περίπου 2 εκατομμύρια στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

