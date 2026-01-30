Μητέρα δύο παιδιών από τη Βρετανία βρέθηκε άστεγη, αφού έπεσε τέσσερις φορές θύμα διαδικτυακής απάτης από επιτήδειους που παρίσταναν διάσημους σταρ, χάνοντας συνολικά τεράστια χρηματικά ποσά.

Η 44χρονη από το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε άστεγη και χωρίς κανένα οικονομικό απόθεμα, αφού εξαπατήθηκε κατ’ επανάληψη από διαδικτυακούς απατεώνες που παρίσταναν διάσημους ηθοποιούς και τραγουδιστές.

Η υπόθεση της Τζένιφερ Μπάρτον αποκαλύπτει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο επικίνδυνες και καταστροφικές μπορούν να γίνουν οι λεγόμενες «ρομαντικές απάτες» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θύμα διαδικτυακής απάτης η μητέρα

Η Μπάρτον, υπάλληλος του βρετανικού συστήματος υγείας (NHS), εξαπατήθηκε συνολικά τέσσερις φορές μέσα σε διάστημα δύο ετών. Οι απατεώνες επικοινωνούσαν μαζί της μέσω Instagram και Facebook, προσποιούμενοι ότι ήταν γνωστά πρόσωπα, όπως οι ηθοποιοί Αλεξάντερ Λούντβιχ και Τσάρλι Χάναμ, ο Νίκι Μπερν των Westlife και ο Αμερικανός τραγουδιστής της κάντρι Μάικλ Ρέι.

Τσάρλι Χάναμ

Όπως περιγράφει η ίδια, όλα ξεκινούσαν με φαινομενικά αθώες συνομιλίες, λίγο φλερτ και έντονη συναισθηματική προσέγγιση. Σύντομα όμως οι συζητήσεις μεταφέρονταν σε πιο «ιδιωτικές» πλατφόρμες, όπως το Telegram, και ακολουθούσαν δραματικές ιστορίες για υποτιθέμενα διαζύγια, συλλήψεις, απολύσεις, ληστείες ή επείγουσες δικαστικές υποθέσεις.

«Ήταν η μία δικαιολογία μετά την άλλη», λέει η Μπάρτον. «Όλοι μου έλεγαν ότι με αγαπούσαν, ότι ήθελαν να με παντρευτούν και να έρθουν στην Αγγλία για να είμαστε μαζί».

Ο πρώτος απατεώνας, που παρουσιαζόταν ως ο ηθοποιός Αλεξάντερ Λούντβιχ, της ζήτησε μέσα σε λίγες εβδομάδες χρήματα για «δικαστικά έξοδα». Εκείνη, ελπίζοντας ότι μιλούσε με το πραγματικό πρόσωπο, του έστειλε συνολικά περίπου 12.000 λίρες, μέρος των οποίων σε bitcoin. Παρότι αργότερα είδε φωτογραφίες του ηθοποιού με τη σύζυγό του στα κοινωνικά δίκτυα, ο απατεώνας κατάφερε να τη μεταπείσει, λέγοντάς της να μην πιστεύει «ό,τι γράφεται στο διαδίκτυο», αναφέρει η Daily Mai σε δημοσίευμά της.

Αλεξάντερ Λούντβιχ

Την εξαπάτησαν τέσσερις φορές

Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά όταν ένας δεύτερος απατεώνας, επίσης υποδυόμενος τον Λούντβιχ, της απέσπασε πάνω από 100.000 λίρες, πείθοντάς τη ότι τα χρήματα χρειάζονταν για να «πιαστεί» ο αρχικός απατεώνας. Ακολούθησαν και άλλες απόπειρες, με έναν ψεύτικο Τσάρλι Χάναμ να αποκαλύπτεται τελικά σε βιντεοκλήση λόγω διαφορετικής προφοράς.

Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε από κάποιον που προσποιούνταν τον τραγουδιστή Μάικλ Ρέι. Εκείνος την έπεισε ότι διέθετε φιλανθρωπική οργάνωση που θα τη βοηθούσε οικονομικά, αρκεί πρώτα να του στείλει χρήματα. Τελικά την έπεισε να πουλήσει το σπίτι και το αυτοκίνητό της. Από τις 111.000 λίρες που έλαβε, το μεγαλύτερο μέρος κατέληξε στα χέρια του απατεώνα.

«Μου έλεγε ότι όλα πήγαιναν καλά και ότι θα αγόραζα σύντομα καινούργιο σπίτι», αναφέρει. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε χωρίς χρήματα, χωρίς στέγη και αναγκασμένη να ζει σε κοινόχρηστο κατάλυμα, περιμένοντας έκτακτη στέγαση.

O Μάικλ Ρέι

Η ίδια παραδέχεται ότι υπήρχε ένα στοιχείο «εθισμού». «Όταν κάποιος σου δίνει προσοχή, ακόμη κι αν είναι απατεώνας, σου αρέσει. Παίζουν με τα συναισθήματά σου» λέει, δηλώνοντας σήμερα ότι νιώθει «ανόητη», αλλά αποφασισμένη να μιλήσει δημόσια για να προστατεύσει άλλους.

Η υπόθεση εξετάζεται από την Action Fraud και την Υπηρεσία Ανάλυσης Αναφορών Απάτης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, ενώ η κ. Μπάρτον έχει προσλάβει δικηγορική εταιρεία σε μια ύστατη προσπάθεια να ανακτήσει μέρος των χρημάτων της.

