Ο Έλον Μασκ ήθελε να πάει σε ένα «ξέφρενο πάρτι» του Επστάιν.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον ήθελε το «χαρέμι» του Νεοϋορκέζου χρηματιστή. Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου προτιμούσε ένα δείπνο στο Μπάκιγχαμ για ιδιωτικότητα.

Αυτά αποκαλύπτονται στα εκατομμύρια νέα αρχεία που αφορούν τον Τζέφρι Επστάιν και που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση εγγράφων από την κυβέρνηση από τότε που τέθηκε σε ισχύ, πέρυσι, νόμος που επέβαλε την αποδέσμευσή τους.

Συνολικά, την Παρασκευή αναρτήθηκαν δημόσια τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο.

Η δημοσιοποίηση ήρθε έξι εβδομάδες μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προέβλεπε νόμος υπογεγραμμένος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όριζε ότι όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τον Επστάιν πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα.

«Η σημερινή δημοσιοποίηση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά εκτενούς διαδικασίας εντοπισμού και ελέγχου εγγράφων, με στόχο τη διαφάνεια προς τον αμερικανικό λαό και τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Todd Blanche.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τον χρόνο που πέρασε ο Τζέφρι Επστάιν στη φυλακή – μεταξύ αυτών και ψυχολογική έκθεση – καθώς και στοιχεία σχετικά με τον θάνατό του κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Περιλαμβάνονται επίσης ανακριτικά έγγραφα για την Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδά του, η οποία καταδικάστηκε για τη βοήθειά της στη διακίνηση ανήλικων κοριτσιών. Παράλληλα, τα έγγραφα περιέχουν ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του Επστάιν και προσώπων υψηλού προφίλ.

Πολλά από τα emails και τα έγγραφα χρονολογούνται πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια και αποτυπώνουν τις σχέσεις του την περίοδο που αντιμετώπιζε σοβαρά νομικά προβλήματα. Το 2008 καταδικάστηκε στη Φλόριντα για την αποπλάνηση 14χρονης, έπειτα από μια αμφιλεγόμενη συμφωνία με τους εισαγγελείς.

Ο Τζέφρι Επστάιν πέθανε τον Αύγουστο του 2019, ενώ κρατούνταν στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες στο πλαίσιο εκτεταμένης υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης.

Όταν ο Τζέφρι Επστάιν προσκάλεσε τον «Δούκα» να γνωρίσει μια Ρωσίδα

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται emails μεταξύ του έκπτωτου χρηματιστή και ενός προσώπου που αναφέρεται ως «Ο Δούκας» – ο οποίος φέρεται να είναι ο Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνδσορ – και στα οποία γίνεται λόγος για δείπνο στο Μπάκιγχαμ, όπου υπήρχε «πολλή ιδιωτικότητα».

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου προσκάλεσε τον Τζέφρι Επστάιν να τον επισκεφθεί στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010, ενώ ο χρηματιστής βρισκόταν σε ταξίδι στο Λονδίνο.

Μια ανταλλαγή mail δείχνει πως επικοινώνησε με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ για να τον ρωτήσει: «Ποια ώρα επιθυμείτε εγώ (…) εμείς ότι θα έχουμε επίσης ανάγκη (…) μια ιδιωτική στιγμή». Και ο Άντριου απάντησε: «Μπορούμε να δειπνήσουμε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και να έχουμε αρκετή ιδιωτικότητα».

Η πρόσκληση αυτή γίνεται έναν μήνα αφότου ο Επστάιν πρότεινε να παρουσιάσει στον Άντριου μια Ρωσίδα ηλικίας 26 ετών, σύμφωνα με τα έγγραφα. Ο πρώην πρίγκιπας δήλωσε ότι «θα ήταν ευτυχής να τον δει» αλλά τίποτε δεν δείχνει ότι τελικά έλαβε χώρα μία συνάντηση.

Ο «ξεχωριστός φίλος», όπως τον αποκαλούσε η Σάρα Φέργκιουσον

Ορισμένα emails της νέας δημοσιοποίησης φαίνεται να είναι μεταξύ του Επστάιν και της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην συζύγου του Άντριου.

Σε email με ημερομηνία 4 Απριλίου 2009, υπογεγραμμένο «Με αγάπη, Σάρα, Η κοκκινομάλλα.!!», η Φέργκιουσον αναφέρει ότι θα βρισκόταν στο Παλ Μπιτς και ήθελε να πιουν τσάι. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση για ιδέες σχετικά με την εταιρεία της, Mother’s Army. Η πρώην Δούκισσα της Υόρκης αναφέρεται στον Επστάιν ως «αγαπημένε μου, εντυπωσιακέ και ξεχωριστέ φίλε Τζέφρι». Τον αποκαλεί «θρύλο» και γράφει «είμαι τόσο περήφανη για εσένα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται εκατοντάδες φορές

Τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν χθες περιλαμβάνουν έναν κατάλογο που κατήρτισε το FBI, η ομοσπονδιακή αστυνομία των ΗΠΑ, με ισχυρισμούς για σεξουαλικές επιθέσεις που συνδέονται με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από ανώνυμες κλήσεις και μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Οι ισχυρισμοί αυτοί, ορισμένοι από τους οποίους αποκτήθηκαν μέσω έμμεσων πηγών, διατυπώθηκαν μέσω τηλεφώνου ή ακόμη ηλεκτρονικά στο Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Απειλών του FBI.

Το έγγραφο αφήνει να εννοηθεί πως οι ερευνητές έδωσαν συνέχεια σε ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες. Άλλες εκτιμήθηκε ότι είχαν μικρή αξιοπιστία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται επί μακρόν κάθε εμπλοκή σε συναλλαγές του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν. «Ορισμένα από τα έγγραφα περιλαμβάνουν ψευδείς και ‘κίτρινους’ ισχυρισμούς για τον πρόεδρο Τραμπ», γράφει το υπουργείο Δικαιοσύνης. «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς».

Όταν ο Έλον Μασκ ρώτησε τον Επστάιν πότε θα γίνει το «πιο ξέφρενο πάρτι» στο νησί του

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του Επστάιν και του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας Έλον Μασκ.

Ο Μασκ, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παρανομία στην υπόθεση, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Επστάιν τον είχε προσκαλέσει στο νησί του, αλλά εκείνος είχε αρνηθεί.

Ωστόσο, τα νέα emails δείχνουν ότι ο Μασκ είχε συζητήσει περισσότερες από μία φορές το ενδεχόμενο ταξιδιού εκεί, μεταξύ αυτών και ένα προτεινόμενο ταξίδι το 2012, κατά το οποίο ρώτησε τον Επστάιν: «Ποια μέρα/νύχτα θα γίνει το πιο ξέφρενο πάρτι στο νησί σου;».

Emails του Νοεμβρίου 2012 δείχνουν ότι ο Επστάιν ρώτησε πόσα άτομα θα χρειαζόταν να μεταφερθούν με ελικόπτερο στο νησί και ο Μασκ απάντησε ότι θα ήταν μόνο ο ίδιος και η τότε σύζυγός του, Ταλούλα Ρίλεϊ.

Σε email που έστειλε ο μεγιστάνας της τεχνολογίας στον Επστάιν τα Χριστούγεννα του 2012, ρωτά αν ο χρηματιστής είχε προγραμματίσει κάποιο πάρτι, καθώς ήθελε «να ξεδώσει».

«Δούλεψα μέχρι τα όρια της λογικής όλη τη χρονιά και έτσι, μόλις τα παιδιά μου φύγουν για το σπίτι μετά τα Χριστούγεννα, θέλω πραγματικά να βγω στη σκηνή των πάρτι στο St Barts ή αλλού και να ξεδώσω», γράφει, προσθέτοντας ότι μια «ήρεμη εμπειρία σε νησί» είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιθυμεί.

Σε άλλη σειρά emails από τα τέλη του 2013, ο Μασκ και ο Επστάιν συζητούν εκ νέου επίσκεψη στο νησί του χρηματιστή, εξετάζοντας θέματα οργάνωσης και ημερομηνίες. Δεν υπάρχουν ωστόσο, αποδείξεις ότι ο Μασκ πραγματοποίησε τελικά ταξίδι στο νησί του χρηματιστή.

Ο Μασκ ανέφερε σε ανάρτησή του στο X το Σάββατο ότι γνώριζε «πολύ καλά πως ορισμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον Επστάιν θα μπορούσε να παρερμηνευτεί και να χρησιμοποιηθεί από επικριτές για να δυσφημήσει το όνομά μου».

Πρόσθεσε: «Δεν με νοιάζει αυτό, αλλά αυτό που με νοιάζει είναι να προσπαθήσουμε, τουλάχιστον, να διώξουμε ποινικά όσους διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα μαζί με τον Επστάιν, ιδίως σε ό,τι αφορά τη φρικτή εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών».

Οι ισχυρισμοί για εξωσυζυγικές σχέσεις του Μπιλ Γκέιτς

Σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται μεταξύ των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν χθες, ο Τζέφρι Επστάιν λέει πως ο Μπιλ Γκέιτς, συνιδρυτής της Microsoft, διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις.

Ο Νεοϋρκέζος χρηματιστής λέει εκεί πως η σχέση του με τον εν λόγω δισεκατομμυριούχο θα επέτρεπε να «βοηθήσει τον Μπιλ να βρει ναρκωτικά, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με κορίτσια από τη Ρωσία, να διευκολύνει παράνομα ραντεβού με παντρεμένες γυναίκες».

Το Ίδρυμα Γκέιτς διέψευσε σε ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ τις «εντελώς παράλογες κατηγορίες που προέρχονται από έναν ειδικό στα ψέματα».

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον ήθελε το «χαρέμι» του Επστάιν

Τα έγγραφα αναφέρονται στη φιλική σχέση του Τζέφρι Επστάιν με τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Ρίτσαρντ Μπράνσον, συνιδρυτή του ομίλου Virgin Group.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Επστάιν τον Σεπτέμβριο του 2013, έγραφε: «Ήταν πραγματικά ωραία που σε είδα χθες. Τα παιδιά της ομάδας ναυτικού αθλητισμού δεν σταματάνε να μιλάνε γι’ αυτό! Αν περάσεις από την περιοχή, θα ήμουν ευτυχής να σε ξαναδώ. Υπό τον όρο ότι θα φέρεις το χαρέμι σου!».

Εκπρόσωπος της εταιρίας του Ρίτσαρντ Μπράνσον δήλωσε την Παρασκευή πως όλες οι επαφές «που ο Ρίτσαρντ και η Τζόαν Μπράνσον (σύζυγος του Ρίτσαρντ, έχει πεθάνει) είχαν με τον Επστάιν έλαβαν χώρα μόνο σε μερικές περιπτώσεις, πριν από περισσότερα από 12 χρόνια» και περιορίζονταν σε ομαδικές συναντήσεις ή επαγγελματικές συναντήσεις, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

«Ο Ρίτσαρντ θεωρεί πως οι πράξεις του Επστάιν ήταν απεχθείς και υποστηρίζει το δικαίωμα στη δικαιοσύνη για τα πολλά θύματά του», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι σχέσεις με τον παραγωγό του Forrest Gump, Στιβ Τις

Πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδηλώνουν πως ο Τζέφρι Επστάιν έφερε σε επαφή τον παραγωγό του «Forrest Gump» και ιδιοκτήτη της ομάδας του αμερικανικού ποδοσφαίρου New York Giants, Στιβ Τις, με πολλές γυναίκες.

Σε ένα μήνυμα, ο σεξουαλικός εγκληματίας περιγράφει μία γυναίκα λέγοντας ότι είναι «Ρωσίδα, και σπάνια λέει αλήθεια αλλά είναι ευχάριστη στην παρέα».

iefimerida.gr