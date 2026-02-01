Σύμφωνα με τα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Ίλον Μασκ διέθεσε 10 εκατομμύρια δολάρια σε δύο υπερ-επιτροπές πολιτικής δράσης (PAC) των Ρεπουμπλικάνων στο τέλος του περασμένου έτους, αναλαμβάνοντας κατά τα φαινόμενα για άλλη μια φορά πιο ενεργό ρόλο στην πολιτική σκηνή.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Tesla και SpaceX, μετά από μια δημόσια διαμάχη που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη άνοιξη, είχε δηλώσει ότι θα παραιτηθεί από πολιτικές δαπάνες, όμως τον Δεκέμβριο έδωσε από 5 εκατομμύρια δολάρια σε δύο επιτροπές, (Congressional Leadership Fund – CLF και Senate Leadership Fund – SLF), που στοχεύουν να βοηθήσουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου κατά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Μασκ και Τραμπ φαίνεται να έχουν επιλύσει τις διαφορές τους, καθώς πριν από λίγες ημέρες ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας συναντήθηκε για δείπνο με τον πρόεδρο στη Φλόριντα, ενώ παράλληλα επέστρεψε στην υποστήριξη της πολιτικής των Ρεπουμπλικάνων στο X, το οποίο κατέχει.

Ο Νοτιοαφρικανός κροίσος ήταν ο μεγαλύτερος μεμονωμένος δωρητής πολιτικών επιτροπών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το 2024 για τον Λευκό Οίκο, δαπανώντας περίπου 290 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως μέσω της δικής του επιτροπής πολιτικής δράσης, της America PAC, για την υποστήριξη του Τραμπ.

Τους πρώτους μήνες της κυβέρνησης Τραμπ, έπαιξε ενεργό ρόλο στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης, όμως προέκυψαν τριβές με τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους, κυρίως για ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Τα κεφάλαια του Μασκ αντιπροσωπεύουν μόνο ένα κλάσμα της συνολικής άντλησης κεφαλαίων για τις προαναφερθείσες επιτροπές SLF και CLF. Το SLF συγκέντρωσε σχεδόν 77 εκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους έξι μήνες του 2025, ενώ το CLF συγκέντρωσε πάνω από 38 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

