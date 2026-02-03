Μια νέα σελίδα από το σκοτεινό παρελθόν της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse έρχεται στο φως, μετά τον εντοπισμό 890 τραπεζικών λογαριασμών που συνδέονται με τους Ναζί, την περίοδο του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου, ανάμεσά τους και άγνωστοι μέχρι σήμερα λογαριασμοί πολέμου του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, μιας γερμανικής εταιρείας κατασκευής όπλων και του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με το Reuters, τα στοιχεία προέκυψαν από την μακροχρόνια έρευνα της επιτροπής που εξετάζει τις δραστηριότητες της Credit Suisse εδώ και χρόνια, την οποία παρουσίασε ο Αμερικανός γερουσιαστής Chuck Grassley στην Επιτροπή Δικαιοσύνης που εξετάζει το ρόλο των τραπεζών στο Ολοκαύτωμα.



Η UBS, η οποία απέκτησε την Credit Suisse σε μια επείγουσα εξαγορά το 2023, έδωσε το πράσινο φως στον πρώην εισαγγελέα των ΗΠΑ Neil Barofsky για να ρίξει φως σε λογαριασμούς που συνδέονται με τους Ναζί σε μια προσπάθεια να έρθουν στο φως όλα τα κρυμένα μυστικά του πρώην ανταγωνιστή της.

Τόσο η UBS όσο και η Credit Suisse είχαν ζητήσει δημόσια συγνώμη το 1999 στα θύματα του ολοκαυτώματος τα οποία έχασαν τα περιουσικά στοιχεία που διέθταν στις ελβετικές τράπεζες και κατέληξαν σε έναν συμβιβασμό, ο οποίος έκλεισε οριστικά τις όποιες αξιώσεις των κληρονόμων τους.

Ωστόσο, η νέα έρευνα φέρνει στο φως τις τραπεζικές σχέσεις της Credit Suisse με τους Ναζί και την παραστρατιωτική οργάνωση των SS, που διατηρεί λογαριασμό στην τράπεζα, μέσω του οποίου χρηματοδοτήθηκε τη φυγάδευσή τους στην Αργεντινή.

Η UBS σε δήλωσή της «αποδέχεται και λυπάται βαθιά που η εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν μια σκοτεινή περίοδος στην ιστορία του ελβετικού τραπεζικού συστήματος» με τον Πρόεδρος της UBS Americas, Robert Karofsky, να δηλώνει ότι «προσεγγίζουμε το σημερινό θέμα με σοβαρό σεβασμό».

Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Αμερικανικής Γερουσίας, και θα δημοσιευτεί στο τέλος του έτους.

huffingtonpost.gr