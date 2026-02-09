Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή μετά την κατάρρευση κτηρίου στην Τρίπολη, στον βόρειο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται.

Πρόκειται για τη δεύτερη καταστροφή του είδους αυτού μέσα σε μερικές εβδομάδες στην Τρίπολη, όπου πολλά ακίνητα συνεχίζουν ακόμη να θεωρούνται υψηλού κινδύνου έπειτα από ισχυρό σεισμό στην περιοχή τον Φεβρουάριο του 2023.

Το κτήριο, παλιό, βρισκόταν στη φτωχή συνοικία Μπαμπ ατ Ταμπάνα, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των ενοίκων γειτονικών ακινήτων προληπτικά, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Lebanon’s northern city of Tripoli woke up Sunday to a tragedy after the complete collapse of a residential building in the al-Tabbaneh area.



The collapse left six six dead and seven injured in an initial toll, as Civil Defense and Red Cross teams continue search operations for… pic.twitter.com/PFBTPJrOiD — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) February 8, 2026

Ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας Ιμάντ Χαρίς δήλωσε στον Τύπο ότι εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χθεσινή κατάρρευση, ενώ άλλοι έξι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Το κτήριο είχε δυο τμήματα, έξι διαμερισμάτων το καθένα, και κάπου 22 άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο εσωτερικό όταν κατέρρευσε, διευκρίνισε.

Μέσα στη νύχτα, σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να εργάζονταν στα συντρίμμια, ενώ ασθενοφόρα περίμεναν, σταθμευμένα σε μικρή απόσταση, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Κηρύσσουμε την Τρίπολη πόλη πληγείσα από καταστροφή» εξαιτίας του ότι πολλά κτήριά της συνεχίζουν να μην είναι ασφαλή, ανέφερε ο δήμαρχος Άμπντελ Χαμίντ Καρίμα.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν διέταξε να κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και να προσφερθεί στέγη στους ενοίκους του κτηρίου που κατέρρευσε και σε όσους ενοίκους γειτονικών κτιρίων χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ έκανε λόγο σε δική του ανακοίνωση για «καταστροφή» που απέδωσε σε «χρόνια παραμέλησης που συσσωρεύτηκε».

Στα τέλη Ιανουαρίου άλλο ακίνητο κατέρρευσε στην Τρίπολη, προκαλώντας θανάτους.

Στον Λίβανο υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα κτήρια. Πολλά ακίνητα ανεγέρθηκαν παράνομα, ιδίως κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου (1975-1990), ενώ κάποιοι ιδιοκτήτες πρόσθεσαν ορόφους σε κτήρια χωρίς άδεια.

Το 2024, η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Διεθνής Αμνηστία εκτιμούσε ότι «χιλιάδες άνθρωποι» ζούσαν σε επικίνδυνα κτήρια στην Τρίπολη έναν χρόνο και πλέον μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε πάνω απ’ όλα την Τουρκία και τη Συρία.

Σημείωνε τότε ότι η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στερούσε «από τους κατοίκους τα μέσα για να χρηματοδοτήσουν επισκευές» ή να μετεγκατασταθούν «σε άλλα σπίτια» και καλούσε τις αρχές «να αποτιμήσουν επειγόντως την ασφάλεια των κτηρίων σε όλη τη χώρα».

protothema.gr