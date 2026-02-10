Ένα σώμα-δόλωμα για να παραπλανήσουν τους δημοσιογράφους που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή μετά τον θάνατο του Τζέφρι Επστάιν φέρεται να χρησιμοποίησαν οι δεσμοφύλακες στο κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης, ενώ η πραγματική σορός απομακρύνθηκε κρυφά με ξεχωριστό όχημα, σύμφωνα με ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε αρχεία της υπόθεσης τα οποία αποσφραγίστηκαν πρόσφατα και δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα, επόπτης της φυλακής ανέφερε σε πράκτορες του FBI ότι το προσωπικό του Metropolitan Correctional Center σκηνοθέτησε το τέχνασμα εν μέσω έντονης παρουσίας των μέσων ενημέρωσης, μετά την – φερόμενη ως – αυτοκτονία του Επστάιν μέσα στο κελί του το 2019.

Τα αρχεία υποστηρίζουν ότι κουτιά και σεντόνια τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζουν με ανθρώπινο σώμα και φορτώθηκαν σε ένα λευκό βαν με σήμανση του Γραφείου του Ιατροδικαστή Νέας Υόρκης (Office of the Chief Medical Examiner), με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να το ακολουθήσουν καθώς απομακρυνόταν.

Χωρίς να το γνωρίζουν τα μέσα ενημέρωσης, το πραγματικό σώμα του Επστάιν τοποθετήθηκε σε μαύρο όχημα, το οποίο αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις «χωρίς να γίνει αντιληπτό», επιτρέποντας στους αξιωματικούς να μεταφέρουν το πτώμα ιδιωτικά.

Η φερόμενη παραπλάνηση πραγματοποιήθηκε αφού αρμόδιος αξιωματούχος προειδοποίησε τους φρουρούς για τον μεγάλο αριθμό δημοσιογράφων έξω από τη φυλακή και δήλωσε ότι θα έφθανε στη ράμπα φόρτωσης με ξεχωριστό μαύρο όχημα για να απομακρύνει το σώμα.

Το χειρόγραφο σημείωμα στο κελί του Επστάιν: Παράπονα για το φαγητό, τα ντους και τα έντομα

Τα αρχεία αποκαλύπτουν επίσης ότι οι ερευνητές εντόπισαν χειρόγραφη σημείωση μέσα στο κελί του Επστάιν τη στιγμή του θανάτου του, η οποία δεν αντιμετωπίστηκε ως σημείωμα αυτοκτονίας από τον ιατροδικαστή.

Η σημείωση, την οποία οι ερευνητές χαρακτήρισαν «δύσκολη στην ανάγνωση», φαινόταν να περιλαμβάνει παράπονα για τις συνθήκες κράτησης, όπως καταγγελίες για το φαγητό, τα ντους και την παρουσία εντόμων.

Τα αρχεία, που περιλαμβάνονται σε πακέτο τριών εκατομμυρίων εγγράφων που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι αξιωματικοί αντέδρασαν στην έντονη παρουσία των μέσων έξω από τη φυλακή τις ώρες που ακολούθησαν τον θάνατο του Επστάιν.

Αφού ο χρηματιστής διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρός στο νοσοκομείο, το σώμα του επεστράφη υπό ομοσπονδιακή κράτηση στη φυλακή, ενώ γίνονταν οι απαραίτητες προετοιμασίες για τη μεταφορά του στο Γραφείο του Ιατροδικαστή.

Σημείωμα από μία κατάθεση αναφέρει ότι, λόγω της «μεγάλης παρουσίας των ειδησεογραφικών μέσων», το προσωπικό κατήρτισε σχέδιο για να «παρεμποδίσει» τους δημοσιογράφους κατά την απομάκρυνση του σώματος.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι αξιωματικοί «χρησιμοποίησαν κουτιά και σεντόνια για να δημιουργήσουν αυτό που έμοιαζε με ανθρώπινο σώμα, το οποίο τοποθετήθηκε στο λευκό όχημα του OCME που ακολούθησε ο Τύπος, επιτρέποντας στο μαύρο όχημα να αποχωρήσει απαρατήρητο με το σώμα του ΕΠΣΤΑΪΝ».

Άλλα σημεία των αρχείων περιγράφουν πώς αξιωματικοί είχαν τοποθετηθεί προς φύλαξη σε ασφαλή εγκατάσταση που συνδεόταν με τη φυλακή, το σώμα του Επστάιν, ενώ πραγματοποιούνταν διαδικασίες όπως η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, πριν από τη μεταφορά του.

Θυμίζεται πως ο χρηματιστής κρατούνταν στο Metropolitan Correctional Center στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ως τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο θάνατός του, στις 10 Αυγούστου 2019.

Σύμφωνα με την ενημέρωσης της Αστυνομίας, βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του νωρίς εκείνο το πρωί από δεσμοφύλακες. Αφού προσπάθησαν να του κάνουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, τον μετέφεραν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

They faked his death.



He. Is. Alive. — X (@Xking332) February 2, 2026

Ο ιατροδικαστής έκρινε ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία διά απαγχονισμού, συμπέρασμα που έχει αμφισβητηθεί επανειλημμένα μετά από σειρά σοβαρών παραλείψεων εντός της φυλακής. Οι παραλείψεις αυτές περιλάμβαναν τους φρουρούς που αποκοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους και κάμερες ασφαλείας που δεν λειτουργούσαν, ζητήματα που αποτέλεσαν αργότερα αντικείμενο πολλαπλών ερευνών.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι τουλάχιστον δύο κάμερες επιτήρησης είχαν παρουσιάσει βλάβη, δημιουργώντας κρίσιμα κενά στην οπτική παρακολούθηση της περιοχής.

Λόγω αυτών των αστοχιών, οι αρμόδιες αρχές δεν μπόρεσαν να καθορίσουν με βεβαιότητα το ακριβές χρονολόγιο των τελευταίων στιγμών του Έπσταϊν.

protothema.gr