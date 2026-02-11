Μια διάρρηξη που σημειώθηκε στην Τουρκία προκάλεσε αίσθηση, όχι τόσο για τη λεία, όσο για το ασυνήθιστο «όχημα» διαφυγής που φέρεται να χρησιμοποίησε ο δράστης.

Ο 26χρονος κλέφτης που χτύπησε κοσμηματοπωλείo στην Καισάρεια, αρχικά χρησιμοποίησε κλαρκ για να σπάσει την είσοδο της επιχείρησης και να αρπάξει χρυσά κοσμήματα

Στη συνέχεια, όμως, για τη διαφυγή του χρησιμοποίησε έναν… γάιδαρο, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Ο 26χρονος M.Ç. συνελήφθη λίγες ώρες μετά τη διάρρηξη με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τα κλοπιμαία που είχε θάψει σε οικόπεδο.

protothema.gr