Συναγερμός έχει σημάνει σε σχολείο στην περιοχή Χατ Γιάι της νότιας Ταϊλάνδης το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, ένας ένοπλος κρατά όμηρους άγνωστο αριθμό μαθητών και καθηγητών.

Άλλες πηγές τονίζουν πως ο ένοπλος είναι 18 χρονών και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους. Παράλληλα, έχει θέσει υπό ομηρεία μια υπάλληλο του σχολείου.

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 4:45 μ.μ. τοπική ώρα, όταν ο δράστης εισέβαλε στις εγκαταστάσεις του σχολείου κοντά στην ώρα της αποχώρησης των μαθητών.

Η τοπική αστυνομία, μαζί με ειδικές μονάδες και ομάδες διάσωσης, έχουν αποκλείσει την περιοχή για να περιορίσουν την κατάσταση.

An 18‑year‑old gunman opened fire at Prathan Khiriwat School in Hat Yai, Thailand, injuring at least two people, and taking a female staff member hostage, police say.

Οι αρχές προβαίνουν επί του παρόντος σε εκκένωση των χώρων, ενώ διοικητικοί υπάλληλοι προσπαθούν να διαπραγματευτούν με τον ένοπλο.

