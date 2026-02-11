Η σεξουαλική ζωή αποτελούσε διαχρονικά αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Ωστόσο, οι κοινωνικές μεταβολές που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο γνωρίζουμε νέους ανθρώπους, τις προθέσεις μας και τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών φαίνεται σήμερα να είναι εντονότερες από ποτέ.

Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι αναφορές σε μια «σεξουαλική ύφεση», ενώ στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Generation Z εμφανίζεται να έχει λιγότερες σεξουαλικές επαφές σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές. Την ίδια ώρα, τα δεδομένα για τη σεξουαλική ζωή σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου αναδεικνύουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις σύγχρονες συνήθειες και συμπεριφορές.

Ενόψει της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, το Time Out ανέλυσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας, στην οποία 18.500 κάτοικοι μεγάλων πόλεων παγκοσμίως απάντησαν στο πόσο συχνά κάνουν σεξ. Η λίστα κατατάσσεται με βάση το ποσοστό των ντόπιων που δήλωσαν ότι κάνουν σεξ «τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα».

Στην κορυφή της κατάταξης, ισοβαθμώντας στην πρώτη θέση (όπου το 67% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι κάνουν σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα), βρέθηκαν το Μακάο, στην νότια ακτή της Κίνας, και η Κρακοβία, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας.

Ακολουθώντας στη δεύτερη θέση είναι η Γουαδαλαχάρα, το Σάο Πάολο και το Λουξεμβούργο, όπου το 66% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι κάνουν σεξ σε εβδομαδιαία βάση, ενώ το Πόρτο κατέλαβε την τρίτη θέση με 64%.

Συνολικά, η Βραζιλία αναδείχθηκε ως η πιο «σεξουαλική» χώρα, με τρεις διαφορετικές πόλεις να καταλαμβάνουν μια θέση στην κορυφαία 20άδα, ενώ το Μεξικό δεν έμεινε πίσω, με δύο πόλεις να βρίσκονται στην κατάταξη.

Αυτές είναι οι 20 πόλεις με τη μεγαλύτερη σεξουαλική δραστηριότητα:



Μακάο, Κίνα

Κρακοβία, Πολωνία

Γουαδαλαχάρα, Μεξικό

Σάο Πάολο, Βραζιλία

Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο

Πόρτο, Πορτογαλία

Μασσαλία, Γαλλία

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Πόλη του Παναμά, Παναμάς

Κέμπριτζ, Ηνωμένο Βασίλειο

Νάπολη, Ιταλία

Μεντεγίν, Κολομβία

Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ανόι, Βιετνάμ

Μπογκοτά, Κολομβία

Πόλη του Μεξικού, Μεξικό

Ρότερνταμ, Ολλανδία

Μπραζίλια, Βραζιλία

Σαν Χοσέ, Κόστα Ρίκα

