Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, υφίσταται «μαζική» ρωσική επίθεση με πυραύλους τις πρώτες πρωινές ώρες και χτυπήθηκαν κτήρια, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

«Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη μαζική επίθεση στην πρωτεύουσα», ανέφερε ο Δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω Telegram λίγο πριν από τις 03:00, περίπου ένα τέταρτο αφού έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον υποδομών «με βαλλιστικούς πυραύλους».

Κατά τον κ. Κλίτσκο, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες και άλλα κτήρια και στις δυο όχθες του Δνείπερου, του ποταμού που διαρρέει την πόλη. Στάλθηκαν επιτόπου ομάδες των πρώτων βοηθειών.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας, ανέφερε ότι καταγράφηκαν πλήγματα σε σπίτι και δύο πολυκατοικίες.

Ανταποκριτές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις στην πόλη.

Πυρκαγιά σε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια Ρωσία εξαιτίας επίθεσης της Ουκρανίας με πυραύλους

Επίθεση της Ουκρανίας με πυραύλους προκάλεσε πυρκαγιά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη σε στρατιωτική εγκατάσταση στη νότια Ρωσία, εξωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων κοντινού χωριού, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Βολγκαγκράντ Αντρέι Μπατσάροφ.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών σε εγκατάσταση του Υπουργείου Άμυνας κοντά στο χωριό Κατλούμπαν», ανέφερε ο κ. Μπατσάροφ, σύμφωνα με ενημέρωση των υπηρεσιών του μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις των αμάχων, αλλά οι κάτοικοι της κοινότητας αποφασίστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα «για την προστασία του άμαχου πληθυσμού από τον κίνδυνο έκρηξης κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς».

ΚΥΠΕ