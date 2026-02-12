Η πλειοψηφία των Γερμανών τάσσεται υπέρ απευθείας συνομιλιών του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Όπως αναδεικνύεται στην έρευνα του Ινστιτούτου YouGov για λογαριασμό του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa, το 58% των Γερμανών τάσσεται είτε «εν μέρει» είτε «πλήρως» υπέρ μιας συνάντησης των δύο ηγετών με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το 26% διαφωνεί με απευθείας επαφή τους. Στα επιμέρους στοιχεία, η μεγαλύτερη υποστήριξη σε απευθείας συνομιλίες προέρχεται από τους ψηφοφόρους της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με 64% και η μικρότερη από τους υποστηρικτές της Αριστεράς, 47%.

Απευθείας συνομιλίες των Ευρωπαίων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ζητά το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας τη μέχρι τώρα αποτυχία της αμερικανικής διαμεσολάβησης. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκφράζει ωστόσο επιφυλάξεις, υπενθυμίζοντας ότι λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν στη Μόσχα ακολούθησαν σφοδροί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία, ακόμη και εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου στο Κίεβο.

«Δεν θέλω να συμμετάσχω σε συνομιλίες που οδηγούν σε τέτοια αποτελέσματα, αλλά θέλω να υποστηρίξω όλες τις συνομιλίες που εξυπηρετούν τον στόχο του τερματισμού αυτού του πολέμου», δήλωσε ο Μερτς.

«Οι Ευρωπαίοι θα παρενέβαιναν στις διαπραγματεύσεις – αν όχι καθόλου – μόνο με συντονισμένο τρόπο μεταξύ τους, καθώς και με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ και μόνο εάν αυτό αποδειχθεί χρήσιμο. Αλλά σίγουρα δεν θα λάβουμε κανένα ασυντόνιστο μεμονωμένο μέτρο, το οποίο θα οδηγούσε στο αντίθετο από αυτό που θέλουμε όλοι μαζί να επιτύχουμε», τόνισε ο κ. Μερτς.

