Το απόλυτο χάος σημειώθηκε σε πτήση της Jet2 από την Τουρκία προς το Μάντσεστερ, όταν ένας καβγάς μεταξύ Βρετανών επιβατών οδήγησε τον πιλότο σε έκτακτη εκτροπή και προσγείωση στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ξύλο έπεσε όταν ένας επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να αρπάξει το κινητό άλλου επιβάτη. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με επιβάτες να ανταλλάσσουν μπουνιές και να παλεύουν στον διάδρομο της καμπίνας ενώ δίπλα τους βρίσκονταν οικογένειες και ηλικιωμένοι.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, κάνοντας λόγο για αίματα στα καθίσματα και δόντια στο πάτωμα. Όπως ανέφεραν οι επιβάτες, ένας από τους συλληφθέντες είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και φέρεται να προέβη σε ρατσιστικά σχόλια, πριν εμπλακεί σε αντιπαράθεση με το πλήρωμα.

«Σε κάποιο σημείο τα πράγματα σοβάρεψαν και πιάστηκαν στα χέρια. Οι επιβάτες ήταν αναστατωμένοι. Ο κόσμος φοβήθηκε. Η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε χάος», δήλωσε επιβάτης. Άλλος ανέφερε ότι το πλήρωμα διαχειρίστηκε την κρίση «ήρεμα και επαγγελματικά», ενώ επαίνεσε επιβάτες που αντέδρασαν στον ρατσισμό και παρείχαν στήριξη σε όσους είχαν τρομάξει.

Κατά την προσγείωση στις Βρυξέλλες, αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και συνέλαβαν δύο άτομα. Ο πιλότος ενημέρωσε αργότερα τους ταξιδιώτες ότι σε 30 χρόνια καριέρας μπορούσε «να μετρήσει τις έκτακτες προσγειώσεις στο ένα χέρι», προσθέτοντας ότι δεν είχε ξαναδεί τόσο βίαιο περιστατικό.

Η πτήση συνέχισε τελικά προς το Μάντσεστερ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Η Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και ανακοίνωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αποκλειστούν δια βίου από τις πτήσεις της εταιρείας.

protothema.gr