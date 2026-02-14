Άμεση ήταν η απάντηση της Μαρίας Ζαχάροβα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε την επ’ αόριστον αναβολή των εκλογών στην Ουκρανία, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο όσα είχε αφήσει να εννοηθούν τις προηγούμενες ημέρες, ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών εφόσον δεν έχει προηγηθεί κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο.

Σύμφωνα με το TASS, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της Μόσχας, επισημαίνοντας ότι μεταξύ των όρων που θέτει η ρωσική πλευρά για τη λήξη του πολέμου –όροι που, σύμφωνα με τη ρωσική θέση, έχουν συζητηθεί και με την αμερικανική πλευρά– περιλαμβάνεται ρητά η διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία.

«Οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηχούν εδώ και καιρό παραληρηματικές ιδέες ενός ασθενούς και αποτελούν ένδειξη ψυχικής ασθένειας. Υπάρχουν άφθονες αποδείξεις γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα.

Τι ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Αυτά που λέει ο Ζελένσκι δεν μπορούν πλέον να ονομάζονται απλώς δηλώσεις. Είναι παραληρήματα ενός άρρωστου ανθρώπου. Υπάρχει τεράστιος αριθμός στοιχείων που το υποστηρίζουν».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «τη μία στιγμή παροτρύνει τους πάντες να οργανώσουν την εκλογική διαδικασία και την επόμενη αλλάζει γνώμη ή αναβάλλει τις εκλογές».

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «δεν προκαλεί πλέον έκπληξη το γεγονός ότι το καθεστώς του Κιέβου βασανίζει την Ουκρανία. Έχουμε δει εδώ και καιρό πώς κατέστρεψαν την κρατική υπόσταση της χώρας».

