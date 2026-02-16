Δύο γυναίκες του Ισραηλινού στρατού διασώθηκαν μετά από καταδίωξη δεκάδων υπερορθόδοξους ανδρών.

Πλάνα από την πόλη Μπνέι Μπρακ έδειξαν τις γυναίκες να τρέχουν στους δρόμους, γεμάτους σκουπίδια και αναποδογυρισμένους κάδους, ενώ αστυνομικοί σχημάτιζαν ένα προστατευτικό φράγμα. Πάνω από 20 άτομα συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με αναφορές, οι στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) προσπαθούσαν να παραδώσουν διαταγές στρατολόγησης. Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για τους περισσότερους Εβραίους Ισραηλινούς, αλλά οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι εξαιρούνται, σύμφωνα με ειδική διάταξη. Ωστόσο οι κινήσεις για τη μεταρρύθμιση αυτού του ειδικού καθεστώτος έχουν προκαλέσει την οργή της υπερσυντηρητικής κοινότητας, μεταδίδει το BBC.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταδίκασε το περιστατικό ως «απαράδεκτο».

«Πρόκειται για μια ακραία μειοψηφία που δεν εκπροσωπεί ολόκληρη την κοινότητα των Χαρέντι (υπερ-ορθόδοξων)», δήλωσε ο Νετανιάχου σε μια ανάρτηση στο X.

«Δεν θα επιτρέψουμε την αναρχία και δεν θα ανεχθούμε καμία βλάβη στους στρατιώτες του IDF και τις δυνάμεις ασφαλείας που εκτελούν τα καθήκοντά τους με αφοσίωση και αποφασιστικότητα».

Τα πλάνα από τα επεισόδια στην πόλη του Ισραήλ

Οι εβραίοι θρησκευτικοί ηγέτες καταδίκασαν επίσης τις ενέργειες όσων συμμετείχαν στις ταραχές.

Η αστυνομία καταστολής ταραχών στο Μπνέι Μπρακ, στα περίχωρα του Τελ Αβίβ, χρησιμοποίησε χειροβομβίδες κρότου-λάμψης εναντίον του πλήθους και συνέλαβε 23 άτομα, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν και αρκετά αστυνομικά οχήματα υπέστησαν ζημιές, μεταξύ των οποίων ένα περιπολικό που αναποδογύρισε και μια αστυνομική μοτοσικλέτα που πυρπολήθηκε, πρόσθεσε η αστυνομία.

Οι γυναίκες στρατιωτικοί του IDF είχαν πάει σε επίσημη επίσκεψη στο σπίτι ενός άλλου στρατιώτη όταν ξέσπασε η σύγκρουση, σύμφωνα με την ισραηλινή τηλεοπτική εταιρεία Kan.

Στα τέλη του περασμένου έτους, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε μία από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες κατά της στρατολόγησης που έχουν πραγματοποιήσει οι υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί τα τελευταία χρόνια.

Ο υπερορθόδοξος πληθυσμός έχει υπερδιπλασιαστεί ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού του Ισραήλ τις τελευταίες επτά δεκαετίες και σήμερα αντιπροσωπεύει το 14%.

iefimerida.gr