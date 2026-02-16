Η Επίτροπος της ΕΕ για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα, θα μεταβεί εντός της εβδομάδας στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, στο σκέλος που είναι αφιερωμένο στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν θα είναι ούτε μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης, αλλά ούτε θα συμμετάσχει με το καθεστώς παρατηρητή.

Την ανακοίνωση έκανε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Μεσόγειο, Γκιγιόμ Μερσιέ, αναφέροντας ότι η Επίτροπος Σούιτσα «θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον αργότερα μέσα στην εβδομάδα και θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στο ειδικό μέρος που είναι αφιερωμένο στη Γάζα».

«Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γίνεται μέλος του Συμβουλίου. Συμμετέχουμε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της εκεχειρίας και τη συμμετοχή στις διεθνείς προσπάθειες για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση στη Γάζα», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μερσιέ υπογράμμισε τον ρόλο της ΕΕ ως βασικού χρηματοδότη, σημειώνοντας ότι «είμαστε ο μεγαλύτερος δωρητής προς τους Παλαιστινίους. Πέρυσι παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα στήριξης ύψους €6 δισ., ενώ έχουμε ήδη διαθέσει περίπου €500 εκατ. σε ανθρωπιστική βοήθεια, στο πλαίσιο της ισχυρής μας δέσμευσης να στηρίξουμε τους ανθρώπους επί του πεδίου».

Σε ερώτηση για το εάν τα κράτη-μέλη που θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές είναι σε συντονισμό με την Επιτροπή, ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, Ανουάρ ελ Ανουνί, ανέφερε ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος βρίσκεται σε επαφή με τους Υπουργούς και, όπως γνωρίζετε, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ».

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, είπε, «οι Υπουργοί θα συζητήσουν τι μπορεί συγκεκριμένα να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα».

Σε ερώτημα για προηγούμενη θέση της Επιτροπής και τις αμφιβολίες για στη διακυβέρνηση του Συμβουλίου Ειρήνης, απάντησε ότι «εξακολουθούμε να έχουμε ερωτήματα σε σχέση με ορισμένα από τα στοιχεία της λειτουργίας του».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, πρόσκληση είχε απευθυνθεί και προς την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ωστόσο στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει η Ντουμπράβκα Σούιτσα υπό την ιδιότητά της ως Επιτρόπου για τη Μεσόγειο.

